2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu

2021 yılının gelmesine sayılı günler kala pek çok kişi Ramazan Bayramının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Konu üzerine açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı ise 2021 yılında Ramazan Bayramının ne zaman başlayacağı hakkında paylaşım yaptı ve dini bayramlar takvimini duyurdu.

2021’de Ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini takvime göre Ramazan Bayramı 2021 yılında 13 Nisan 2021 Cuma günü başlayacak. 12 Mayısıs 2021 günü ise son bulacak.

13 Mayısıs Perşembe günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 15 Mayısıs Cumartesi günü son bulacak.