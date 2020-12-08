İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu

2021 yılına az bir süre kala pek çok kişi Ramazan Bayramının tarihini merak etmeye başladı Müslümanlar, 2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? sorusunu araştırırken Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı.

08 Aralık 2020 Salı 16:12
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu
Takip Et:

2021 yılının gelmesine sayılı günler kala pek çok kişi Ramazan Bayramının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Konu üzerine açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı ise 2021 yılında Ramazan Bayramının ne zaman başlayacağı hakkında paylaşım yaptı ve dini bayramlar takvimini duyurdu.

2021’de Ramazan ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini takvime göre Ramazan Bayramı 2021 yılında 13 Nisan 2021 Cuma günü başlayacak. 12 Mayısıs 2021 günü ise son bulacak.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

13 Mayısıs Perşembe günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 15 Mayısıs Cumartesi günü son bulacak.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri BaşkanlığıDini Günler TakvimiRamazan Ayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
TSK subay alımları başvuruları devam ediyor!
TSK subay alımları başvuruları devam ediyor!
20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman dışarı çıkacak?
20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman dışarı çıkacak?
25 senede çöplük alanı cennete çevirdi
25 senede çöplük alanı cennete çevirdi
Askeri celp tarihleri ertelendi!
Askeri celp tarihleri ertelendi!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!

Popüler Haberler

2020 Norm fazlası öğretmen atama tarihleri belli oldu mu? Aralık 2020 norm fazlası öğretmen atama duyuruları ve iller listesi
EKPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama
EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum ne? Gündemdeki EYT son gelişmeleri
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu
PCR testi nerede, nasıl yapılır? PCR testi kimlere yapılır?
TV8 MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır? MasterChef Junior ne zaman başlıyor, başvuru yaş sınırı kaç?
2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar oldu? Sokağa çıkma cezası sorgulama
Platin yatırımı hangi bankalarda var? Fiziki platin nereden satın alınır? Platin hesabı açan bankalar?
Doya Doya Moda günü birincisi kim oldu? 7 Aralık Pazartesi Doya Doya Moda kim, kaç puan aldı? Doya Doya Moda Puan durumu
1000 TL pandemi yardımı destek nakit yardım başvuru ekranı ve başvuru sonucu sorgulama
19 Nisan yayın akışı; TV’de bugün neler var? İşte ATV, Show Tv, Kanal D, TV8, TRT1, Star, Fox Tv, TRT Spor yayın akışı
Hayat sigortası nedir? Hayat sigortasından kimler yararlanabilir? Hayat sigortası teminatları
Dünyanın oluşumu nasıl gerçekleşti? Dünya kaç günde yaratıldı?
İşler Güçler neden yok, neden yayından kaldırıldı? Yerine Güzel Köylü tekrar bölümleri geldi!
2019 Aralık ayı 12 burcun genel yorumları - 2019 Aralık burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sınav notu, sınav tarihi, başarı ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? E-okul VBS öğrenci işleri giriş
2020 Aralık Asker sevk tarihleri ertelendi mi? Asker sevkleri hangi tarihe ertelendi?
Bu salı BİM'de Neler Var? BİM Aktüel ürünleri!
2021 Yılı Siyer sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Siyer yarışması sınavı son başvuru tarihi
TRT 1 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Çok Güzel Hareketler 2 Yılmaz Erdoğan neden yok, ne zaman geri dönecek?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.