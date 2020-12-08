2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu

2021 yılının gelmesine sayılı günler kala pek çok kişi Ramazan Bayramının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Konu üzerine açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı ise 2021 yılında Ramazan Bayramının ne zaman başlayacağı hakkında paylaşım yaptı ve dini bayramlar takvimini duyurdu.
2021’de Ramazan ne zaman başlayacak?
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
13 Mayısıs Perşembe günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 15 Mayısıs Cumartesi günü son bulacak.
Son Güncelleme: 08.12.2020 16:12