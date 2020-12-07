2021 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayının başlangıç tarihi

2021’ de Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? 2021’de İlk Oruç Hangi Gün?

2021 yılı Ramazan ayı için heyecan başladı. İslam alemince heyecanla beklenen Ramazan ayı için ne zaman başlayacağı sorusu en merak edilen soruların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafınca yayımlanan dini takvimce Ramazan ayının başlangıcı ve Ramazan Bayramı’nın kutlanacağı gün belli oldu. ‘de oruç tutulacak ilk gün hangi gün? Merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde...

Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusu vatandaş için en çok merak edilen sorulardan biri olmaya devam ediyor. Ramazan ayını heyecanla bekleyen vatandaşlar Ramazan ayının başlayacağı günü araştırmaya başladı. Çok sayıda insan 2021’de ne zaman oruç tutacağını araştırıyor. Ramazan ayı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

2021 Yılı Ramazan Ayı Takvimi

Oruç Nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yayınlanan tavimce 2021 yılında ilk oruç 13 Nisan’da başlayacak ve son oruç günü 12 Mayısıs’da son bulacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayısıs olacak. Ramazan ayı bünyesinde olan ve bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen Kadir Gecesi de 8 Mayısıs’ta yaşanacak.

Nefsi terbiye etmek, nefsi tutmak anlamına gelen, Arapça’da ‘savm ‘ kelimesiyle karşılık bulan oruç, tan yerinin ağarmasıyla başlayan ve güneşin batışıyla sona eren, yeme içme ve cinsellikten nefsi uzak tutarak yapılan bir ibadet biçimidir.