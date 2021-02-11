2021 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman tutulacak? Bu yıl ilk sahura ne zaman kalkılacak?

11 ayın sultanı Ramazan ayı başlangıcı için geri sayımlar her yıl olduğu gibi bu sene de başladı. Ramazan ayının başlaması ile Müslümanlar sahur için kalkarak ilk gün orucu için niyet edecek. Diyanet İşleri tarafından açıklanan takvimde Ramazan ayı başlangıç tarihi belirtilmişti. 2021 yılında ilk oruç tutulacak gün ne zaman? İlk kez sahura ne zaman kalkılacak? Detaylar haberimizde…

2021’de ne zaman oruç tutmaya başlanılacak? Sorusunun cevabını oruç tutarak dini görevlerini yerine getirmek isteyen Müslüman olan bireyler 11 ayın sultanı için başlangıç tarihini araştırmaktadır. Geçtiğimiz senelerde hep yaz ayı zamanlarına denk gelmiş olan Ramazan ayı ve Ramazan ayının sonrasında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda gerçekleşen uzun tatil süreçlerinden dolayı yaz tatillerinin değerlendirilmesine de neden oldu. 2021 yılında ilk oruç ne zaman tutulmaya başlanacak? Sahur için ilk ne zaman kalkılmaya başlanacak? İşte cevabı…

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek aylar olan Recep, Şaban ve ardından gelen Ramazan ayında oruç vazifelerini yerine getirecek olan bireyler 12 Nisan’ın gecesinde sahur için kalkacak ve 13 Nisan tarihinde 2021’in ilk orucunu tutmuş olacak.

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayısıs günü son bulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini takvimde, Ramazan ayı bu sene Nisan ayında başlıyor. 13 Nisanda başlayacak olan Ramazan ayı, 12 Mayısıs’ta bitiyor.