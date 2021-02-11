İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

2021 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman tutulacak? Bu yıl ilk sahura ne zaman kalkılacak?

Oruç tutma vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Ramazan ayı başlangıcı içi gün saymaya başladı. Diyanet İşleri Başlanlığının açıkladığı takvime göre 2021 yılı Ramazan Ayı 13 Nisan'da başlamaktadır, bitişi ise 12 Mayısıs'a denk gelmektedir.

11 Şubat 2021 Perşembe 22:14
2021 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman tutulacak? Bu yıl ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Takip Et:

11 ayın sultanı Ramazan ayı başlangıcı için geri sayımlar her yıl olduğu gibi bu sene de başladı. Ramazan ayının başlaması ile Müslümanlar sahur için kalkarak ilk gün orucu için niyet edecek. Diyanet İşleri tarafından açıklanan takvimde Ramazan ayı başlangıç tarihi belirtilmişti. 2021 yılında ilk oruç tutulacak gün ne zaman? İlk kez sahura ne zaman kalkılacak? Detaylar haberimizde…

 

2021’de ne zaman oruç tutmaya başlanılacak? Sorusunun cevabını oruç tutarak dini görevlerini yerine getirmek isteyen Müslüman olan bireyler 11 ayın sultanı için başlangıç tarihini araştırmaktadır. Geçtiğimiz senelerde hep yaz ayı zamanlarına denk gelmiş olan Ramazan ayı ve Ramazan ayının sonrasında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda gerçekleşen uzun tatil süreçlerinden dolayı yaz tatillerinin değerlendirilmesine de neden oldu. 2021 yılında ilk oruç ne zaman tutulmaya başlanacak? Sahur için ilk ne zaman kalkılmaya başlanacak? İşte cevabı…

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek aylar olan Recep, Şaban ve ardından gelen Ramazan ayında oruç vazifelerini yerine getirecek olan bireyler 12 Nisan’ın gecesinde sahur için kalkacak ve 13 Nisan tarihinde 2021’in ilk orucunu tutmuş olacak. 

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayısıs günü son bulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini takvimde, Ramazan ayı bu sene Nisan ayında başlıyor. 13 Nisanda başlayacak olan Ramazan ayı, 12 Mayısıs’ta bitiyor. 

 

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........

11

R.EVVEL

1443

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ

1

R.AHİR

1443

06

KASIM-2021

CUMARTESİ

........

1

C.EVVEL

1443

05

ARALIK-2021

PAZAR

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 22:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanayıOruçSahurDiyanetİşleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 yıldan beri aranan şahıs, saklandığı evde yakayı ele verdi!
20 yıldan beri aranan şahıs, saklandığı evde yakayı ele verdi!
Bekar erkeğe ev kiralamayanlara ceza uygulaması geldi!
Bekar erkeğe ev kiralamayanlara ceza uygulaması geldi!
Kayseri'de minibüs ile otomobil kazası! Çok sayıda yaralı var
Kayseri'de minibüs ile otomobil kazası! Çok sayıda yaralı var
Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga! Çok sayıda yaralı var
Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga! Çok sayıda yaralı var
Antalya'da balkondan düşen kadının görüntüleri kameraya yansıdı!
Antalya'da balkondan düşen kadının görüntüleri kameraya yansıdı!
11 Şubat korona virüs verileri açıklandı
11 Şubat korona virüs verileri açıklandı

Popüler Haberler

2021 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman tutulacak? Bu yıl ilk sahura ne zaman kalkılacak?
2021 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Sol Yanım dizisi Asena karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
70 yaş üstündekilerden sonra sıra 65 yaş üstünde
2021 kira gelirleri beyannamesi ne zaman verilmeli, son tarih ne zaman?
Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? ATV yeni dizisi Kardeşlerim dizisi oyuncuları ve konusu
2021 Ramazan başlangıcı hangi tarihte, ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak?
3 Ayların başlangıcı Recep ayının ilk günü ne zaman?
Yeni Renault Clio’nun özellikleri ve fiyatı
Üç aylar başlangıcı ne zaman? - 3 aylar başlangıç tarihi ve dini günler takvimi
TV8 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Denizbank Tobb esnaf nefes kredisi son başvuru tarihi
Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 personel alımı yapacak! Personel alımında istenilen şartlar neler?
Survivor Gonca bu akşam diskalifiye mi oluyor? Gonca'nın sakatlığı ne, uzun sürecek mi?
1 Ocak 2021 resmi tatil mi, eczaneler açık mı, kapalı mı?
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Mucize Doktor Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut biyografisi
Star TV yeni dizisi Sol Yanım dizi oyuncuları ve dizi konusu
Alev Alev dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Show TV yeni dizisi Alev Alev'nun reyting oranları
Bugün tv'de kimin maçı var? 11 Şubat 2021 Perşembe maç programı ve TV maç yayınları saatleri
Sol Yanım izlendi mi? Dizi tutar mı? Sol Yanım dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.