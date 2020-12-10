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2021 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman tutulacak? 2021 Ramazan Bayramı 1. gün ne zaman kutlanacak?

2020 yılının sonuna gelinen bu günlerde pek çok kişi 2021 yılında Ramazan Bayramının ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Vatandaşlar, 2021 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman tutulacak? sorusunu araştırıyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 21:58
2021 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman tutulacak? 2021 Ramazan Bayramı 1. gün ne zaman kutlanacak?
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2021 yılına sayılı günler kala pek çok vatandaş Ramazan Bayramının 1. Gününün ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini bayramlar takvimi ise araştırılmaya devam ediyor.

Üç ayların 13 Şubat tarihi ile başlayacak olması sonrasında Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e kutsal kitap olan Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı tarih olan Ramazan Bayramı oruç tutulan dini bayramımızdır.

2021 Ramazan bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini bayramlar takvimine göre Ramazan Bayramı 2021 yılında 13 Nisan Salı başlayacak.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak?

2021 yılında Ramazan Bayramı 13 Mayısıs 2021 tarihinde başlayacak ve 15 Mayısıs 2021 tarihinde son bulacak.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 21:58
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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri BaşkanlığıDini Günler TakvimiRamazanOruç
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