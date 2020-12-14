2021 Ramazan Ayı ilk oruç ne zaman, hangi ay tutulacak?

2021 senesi yaklaşırken insanlar 2021yılında Müslümanlar için kutsal sayılan ayları merak etmeye başladı. Halkımızın en çok merak ettiği konulardan biri de 11 ayın sultanı denilen Ramazan ayı oldu. Hicri ve Miladi takvimler arasındaki günlük farklılık nedeniyle tarihleri ​​her yıl değişmektedir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konu hakkında açıklama geldi.

Ramazan ayı sabır, hoşgörü ve sevgi ayıdır, aynı zamanda oruç ayıdır. Ramazan ayında oruç tutmanın dinimizde olmazsa olmaz olduğu görülmektedir.

2021 Ramazan Hangi Ayda?

Dini günler takvimine bakıldığında, üç aylar önümüzdeki yılın Şubat ayında başlayacak. Ramazan üç ayın son ayıdır. Ramazan Bayramı’yla beraber üç aylardan çıkılmış olunur.

Diyanet takvimine göre 2021 Ramazan ayı; 13 Nisan 2021'de başlayacak ve 12 Mayısıs 2021'de sona erecek. Üç ay, 13 Mayısıs 2021 Ramazan Bayramı'nda sona erecek.

1000 aydan daha hayırlı olan ve İslam dünyası için en önemli günlerden biri olan Kadir Gecesi, 8 Mayısıs 2021'de olacak.