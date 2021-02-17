2021 Ramazan ayı hangi gün, ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

11 ayın sultanı Ramazan Ayı rahmet ve Kur’an ayıdır. Oruç ise; insanın temizlenmesini, arınmasını, eğitilmesini, iyi yönde değişmesini, yücelmesini ve korunmasını sağlar. Peygamberimiz (sav), Ramazan Ayında oruç bozmayı mübah sayacak hatta kimi zaman mecbur kılacak neden, illet ve mazeretlerden uzak olsa da orucunu tutmayanların büyük zarar ve manevi ziyanda olduklarını zaman zaman bildirmiştir.

2021 yılı Ramazan Ayı başlangıç tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda, 2021 yılında Ramazan Ayı 13 Nisan tarihinde başlayarak 12 Mayısıs tarihinde sona erecek. 13 Mayısıs tarihi ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olacak.

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayısıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayısıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayısıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayısıs 2021 Cumartesi