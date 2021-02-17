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2021 Ramazan ayı hangi gün, ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

11 ayın sultanı Ramazan Ayının ne zaman başladığı islam alemince araştırılmakta. İslam alemi için en önemli aylardan olan Ramazan ayında oruçlar tutularak çeşitli ibadetler yerine getiriliyor. Sonrasında gelen Ramazan Bayramı ile de bambaşka bir sevinç yaşanıyor. Peki bu sene Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

17 Şubat 2021 Çarşamba 22:11
2021 Ramazan ayı hangi gün, ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
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11 ayın sultanı Ramazan Ayı rahmet ve Kur’an ayıdır. Oruç ise; insanın temizlenmesini, arınmasını, eğitilmesini, iyi yönde değişmesini, yücelmesini ve korunmasını sağlar. Peygamberimiz (sav), Ramazan Ayında oruç bozmayı mübah sayacak hatta kimi zaman mecbur kılacak neden, illet ve mazeretlerden uzak olsa da orucunu tutmayanların büyük zarar ve manevi ziyanda olduklarını zaman zaman bildirmiştir.

2021 yılı Ramazan Ayı başlangıç tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda, 2021 yılında Ramazan Ayı 13 Nisan tarihinde başlayarak 12 Mayısıs tarihinde sona erecek. 13 Mayısıs tarihi ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olacak.

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayısıs 2021 Çarşamba

 

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayısıs 2021 Perşembe

 

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayısıs 2021 Cuma

 

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayısıs 2021 Cumartesi



Son Güncelleme: 17.02.2021 22:11
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2021RamazanAyıNeZaman
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