2021 PTT personel maaşları

2021 yılında ülke genelinde çok sayıda personel alacağını duyuran PTT son günlerde merak edilmeye devam etmektedir. Pek çok kişi henüz iş ilanları açılmasa da konu ile ilgili araştırma yaparken aynı zamanda 2021 yılında PTT personellerinin alacağı maaşları da merak etmektedir.

PTT gişe ve büro görevlileri 2021 yılında ne kadar maaş alacak?

Gişe ve büro görevlileri diğer resmi kurumlarda olduğu gibi 08.30 – 17.30 saatleri arasında mesai yapmaktadır. Mesai saatlerine ek olarak çalışan ve hafta sonu mesaiye kalan memurların maaşlarına ise ek ödemeler yapılmaktadır.

PTT’de gişe veya büro memuru olarak görev alan kişiler 4.300 TL – 4.800 TL arasında maaş almaktadır. Bu maaş seviyesi aynı zamanda kişinin performansına göre değişiklik göstermektedir. Mesai ücreti olarak son derece iyi olan PTT gişe ve büro memurları sadece mesai saatleri için aylık ortalama 1.350 TL – 1.650 TL ücret almaktadır.

PTT dağıtıcı personeli 2021 yılında ne kadar maaş alacak?

PTT’nin Dağıtıcı personelleri saha elemanı olarak görev almaktadır. Sürekli araç içerisinde olan ve götürülmesi gereken dosya veya diğer ürünleri teslim eden dağıtıcı ekibi maaşları 4.100 TL ile 4.700 TL arasında değişiklik göstermektedir. Dağıtıcı personelleri aylık 1.150 TL ile 1.450 TL mesai ücreti almaktadır.

PTT avukat 2021 yılında ne kadar maaş alacak?

PTT’de görevli olan avukatlar aylık olarak 6.150 TL maaş almaktadır. Maaşa ek olarak vekalet ücretleri de maaşa dahil edildiğinde PTT avukatlarının yıllık kazancı 30 bin TL civarındadır.

PTT uzmanı 2021 yılında ne kadar maaş alacak?

PTT mühendisleri 2021 yılında ne kadar maaş alacak?

PTT’de uzman olarak çalışan memurların alacağı maaşlar 2021 yılında 6.150 TL olacaktır.

PTT mühendisleri mühendisliğin alan ayrımı yapılmaksızın 2021 yılı için aylık 6.000 TL’dir. Mesai, aile yardımları ve çocuk yardımları bu maaş tutarının içerisine dahil edilmemiştir.

PTT mimarları 2021 maaşları

PTT’de mimar olarak çalışan kişiler 2021 yılı için ortalama 5.850 TL maaş alacaklar. Mesai, aile ve çocuk yardımları bu maaşın içerisine dahil edilmemiştir.

PTT tekniker 2021 maaşları

PTT’de tekniker olarak çalışan vatandaşların 2021 yılında alacakları maaşlar ortalama 4.950 TL’dir. Bu maaşa ek olarak 975 TL ile 1.350 TL arasında da mesai ücreti teknikerlere verilir.

PTT Postacı 2021 maaşları

PTT postacılarının güncel maaşları performansa göre 3.925 TL ile 4.400 TL arasında değişiklik göstermektedir. Maaşlara ek olarak aylık 1.350 TL mesai ücreti verilmektedir.

PTT’de diğer ek gelirler nelerdir?

İstanbul diğer illere göre %15 kadar ek ücret almaktadır. Temel ücretin %5’i oranında ek ücret verilen 10 tane daha il bulunmaktadır. Personele daha fazla ücret verilmesinin amacı iş hacmi ile doğru orantılıdır.

Eşi çalışmayan PTT personellerine eşleri için 496 TL ek ödeme yapılmaktadır. Ayrıca yemek çıkmayan PTT’lerde 300 TL yemek yardımı yapılmaktadır.

0 – 6 yaş arasında ki çocuklar için 82,15 TL, 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise 40,27 TL ek ödeme yapılmaktadır. Ayrıca servisi olmayan PTT’lerde güzergaha göre ek ödeme yapılmaktadır.