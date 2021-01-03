İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

2021 PTT personel alımı yapılacak mı? PTT 2021 memur alımı şartları

2021 yılında birçok vatandaş PTT'nin personel alımı yapmasını bekliyor. 2021 yılında PTT'ye personel alını alınmayacağını ve PTT memur alım şartlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 02:11
2021 PTT personel alımı yapılacak mı? PTT 2021 memur alımı şartları
Takip Et:

PTT kurumunda çalışmak için binlerce kişi personel alım ilanının yayınlamasını merakla bekliyor. Geçen yıllarda kuruma 55.000 personel alınacağını duyurmuştu. PTT’ye hangi tarihte alım yapılacağı daha açıklanmazken 2021 yılı içinden alım yapılması bekleniyor.

PTT memur alım şartları

-29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

-On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

-Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

-Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

-Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

-Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

-Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

-Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

-KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

-PTT’de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.



Son Güncelleme: 03.01.2021 02:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ptt2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; İlk uygulama Ankara'da
Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; İlk uygulama Ankara'da
Elazığ' da deprem oldu! Depremin şiddeti açıklandı
Elazığ' da deprem oldu! Depremin şiddeti açıklandı
3 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları
3 Ocak 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları
Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Kendini barfiks astı
Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Kendini barfiks astı
Parmaklarını yem makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı
Parmaklarını yem makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 4 Ocak 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Rüyada kedi görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin anlamı
Netflix Aralık 2020 takvimi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı!
Rüyada para alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? para alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 4 Ocak 2021 Pazartesi indirim fırsatları
MEB 2020-2021 yılı tatil tarihleri belli mi? Okullar ne zaman ara tatile girecek olacak? MEB okul takvimi
Usulsüz, abonesiz kaçak elektrik kullanmanın cezası nedir, ne kadardır, kaç liradır? 2020 Kaçak elektrik kullanma cezası nereye, nasıl ödenir?
Seda Sayan ile Yemekteyiz ne zaman başlayacak? Yemekteyiz yeni sezon başlangıç tarihi
Trendyol yeni yıl çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yılmaz Erdoğan ile Öğrence programı ne zaman yayınlanıyor
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Ocak 2021 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
15 tatil ne zaman? 2021 MEB tatil tarihini açıkladı mı?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Devletten esnafa kira ve hibe desteği
Kanal 7 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.