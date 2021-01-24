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2021 PTT personel alımı yapacak mı? PTT iş başvurusu şartları

Bir kesimin merakla beklediği yeni yıl ile PTT memur alımı sağlanacak mı sorusuna cevap bulmak adına sizin için araştırdık. Ardından sizin için memur alım başvurularının nasıl olacağını haberimizde yer verdik.

24 Ocak 2021 Pazar 23:33
2021 PTT personel alımı yapacak mı? PTT iş başvurusu şartları
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Şu aralar pek çok alımların beklendiği gibi PTT alım ilanları bekleniyordu. Yakınlarda PTT’ye toplamda 55 bin personel ve memur alımı gerçekleşeceği söyleniyor. Peki, bu alımlar ne zaman başlayacak. B mera edilen sorunun cevabını PTT Genel Müdürlüğü hala cevaplamadı.

Memur alımlarında Postacı, gerek uzman personel, gerekse de PTT ge personeli olmak adına PTT personel alımı 2021 detaylarını çok sık konu alırken pandemini bu konulara etkisi tartışılmaya devam ediyor. Peki, PTT memur alım ilanı için başvuruların nasıl gerçekleştiğini sizin derledik.

PTT iş başvurusu 2021 detayları

Şartlara uygun olan her memur adayı belirtilen kadrolarda işe başlamaları bekleniyor. Bunlar öncelikli yapmanız gereken şey PTT resmi web sitesindeki başvuru alımlarını düzenli olarak takip etmek olacak. Bunun ardından başvuru yapan adaylar arasında puan sıralamasına göre alım yapılacağını belirtmek gerekiyor. Bu sınav PTT tarafından gerçekleştirilmekte. Sınava belli bir tahsil edilmektedir. Bu ücreti PTT web sitesi veya Ziraat yoluyla yatırmak mümkün.

PTT personel alımı başvuru formu

2021 yılı ilanda PTT web sayfası üzerinden yayınlanacak olan başvuru formunu takip ederek doldurmanız gerekmektedir.  Ardından tarihi belirlenecek olan sözlü ve yazılı sınavları başarıyla tamamlamanız gerekmektedir.

PTT yazılı sınavı hangi konuları kapsıyor

Ptt’ nin yapacağı yazılı sınavda genel anlamda KPSS konuları gibi olmakta. PTT Genel Müdürlüğü sınav içeriği hakkında yayınladığı konu başlıklarında şunlardır:

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

Sözel Akıl Yürütme

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Türkiye Coğrafyası

Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

Ölçme becerisi

PTT memur alım için belirlenen şartları nelerdir

Öncelikli olarak Türk vatandaşı olma şartı. Ardından kamu haklarından olan rüşvet hırsızlık sahtecilik Hile gibi yasağının ya da cezasının olmaması gerekiyor. Bunların yanında uyuşturucu madde bağımlısı olmaması da şartlar arasındadır. Askerliğini tamamlamış olması ve başka kurum ve kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğünün de bulunmaması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 24.01.2021 23:33
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