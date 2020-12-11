2021 PTT personel alımı şartları belli oldu mu? PTT memur alımları ne zaman yapılacak?

PTT’nin 2020 yılı için 55 bin personel alımı yapacağı iddiaları uzun süredir gündeme geliyor. Sosyal medyada ve çeşitli sitelerde çıkan haberlerin gerçek olmadığı öğrenildi. PTT, personel alımına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

PTT 55 bin personel alacak mı?

PTT, personel alım ilanlarına ilişkin duyuruları resmi intenet sitesi üzerinden duyurmaktadır. PTT’nin sitesi incelendiğinde, gündeme gelen 55 bin personel alımıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle intenette dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. PTT, personel alımı yapıldığında intenet sitesinin duyurular bölümünden ilan etmektir. Ayrıca PTT son olarak 2018 yılında alım ilanı açmış ve süreci tamamlamıştı. Bu nedenle 2021 yılında da bir istihdam olacağı söz konusu.

Personel alımı için çalışmalar devam ediyor

PTT çalışanlarının sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. PTT KPSS şartsız personel alım ilanına ilişkin yapılan açıklamada, Ekim ayında Kurum İdari Kurulu Toplantısında personel alımı için çalışma yapıldığı belirtildi. Son yönetmelik ile PTT personel alımı için KPSS şartı da getirildi.

Hangi kadrolara alım yapılacak?

2020 yılı için henüz bir personel alım ilanı yapılmasa da 2018 yılında KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapılmıştı. Bu kapsamda ilanda alımı yapılacak kadrolar; avukat, mimar, mühendis, tekniker, gişe ve büro görevlisi, PTT uzman yardımcısı olmuştu.

PTT personel alımında aranan şartlar

-T.C vatandaşı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay ya da daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak, tefecilik suçundan mahkum olmamak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

-Herhangi bir kurum veya kuruluştan emekli olmamak şartları aranmaktadır.