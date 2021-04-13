2021 PTT personel alımı olacak mı? PTT memur ve personel alımları ne zaman?

PTT 55 bin personel alımı olacağını geçtiğimiz sene açıklamıştı. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday, alım ilanlarını merakla araştırıyor. Memur olmak isteyen vatandaşlar 2021 yılında PTT memur alımı yapacak mı, sorusunun cevabını araştırıyor. İşte PTT memur alımı 2021 hakkında araştırılanlar.

PTT 2021 yılında memur alımı yapacak mı?

2021 PTT memur Alımları

PTT 2023 senesinde dek 55 bin personel alımı yapacak. 2021'de PTT memur alımı devam edecek, fakat kadro sayısı ve 2021 şartlarına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

PTT memur alımı en son 2019 senesinde yapılmıştı ve 2021 yılı içerisinde de baya büyük bir memur alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. PTT İHS, yani sözleşmeli personel alımına dair başvuru tarihleri net zamanı açıklanmadı. Kısa zaman içerisinde PTT Memur alımı ile ilgili şartların belli olması bekleniyor. Bu konuda yüzbinlerce kişi, başvuru sayfasının açılmasını büyük heyecanla bekliyor.

PTT memur maaşlarının diğer sektörlere göre yüksek olması ve ayrıca kazanılabilirlik oranının fazla olması nedeniyle PTT'ye olan talep çok fazla. 100 kişilik bir iş ilanı açıldığında, PTT memur alımı konusunda yaklaşık 10.000'e yakın iş başvurusu yapılıyor. Bu nedenden dolayı PTT memur alımları ilk yazılı sınavda eleme yapılmak suretiyle sözlü mülakata tabi tutulup bu şekilde memur alımı atamaları yapılmakta. Atanamayanlar ise PTT İhs, yani sözleşmeli personel sınıfında tutulmaktadır.

PTT memur alımı şartları

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

· a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

· b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

· c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

· ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

· d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.