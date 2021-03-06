2021 PTT memur ve personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları neler?

PTT memur ve personel alım şartları yeni dönem içerisinde duyurulacak olan PTT memur alımları için geçerlidir.

PTT personel ve memur alım şartları

Başvuru sahipleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır

18 yaş üstü ve 36 altı olmalıdır

Uyuşturucu bağımlılığı geçmişi olmaması

Askerlikle bağlantısı olmaması

Çalışmasını engelleyen herhangi bir akıl sağlığı eksikliği

Atanacak pozisyon için akademik yeterliliğe ve özel şartlara sahip olmak

KPSS için belirtilen minimum puanı almak için

Önceki kurumunu disiplin suçu nedeniyle terk etmemek

Zorunlu görev süresinin bir başka alanda olmaması

Altı aydan daha az süreyle yüz kızartan suçlar veya terör suçlarından mahkumiyeti olmaması.

Bu şartların karşılanması halinde başvurular sunulabilir ve değerlendirilebilir. Ancak başvuruların değerlendirilmesi doğrudan olumlu sonuç vermemektedir. Bu nedenle öncelikle başvurular gönderilmeli ve sonuç değerlendirme aşamaları beklenmelidir.

PTT personelinin işe alınacağı duyurulduktan sonra hangi birime rapor verileceğinin de belirlenmesi gerekmektedir. Böylelikle başvurular için belirlenen özel şartları kabul etmek ve buna göre farklı birimlere başvurmak da mümkündür.

PTT kamu hizmetinin genel şartlarında denildiği gibi, PTT birimlerinin kendi alanlarında belirlediği şartlar ve kriterler de bulunmaktadır. Bu kriterlere uyanlar için birimlere kabul edilmektedir.

PTT Birimlerine İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT birimlerine iş başvurusu yapmak için uygun birimlerin kullanılacağına dair bir ilan yayınlamalıdır. PTT'nin yeni dönemde 55 bin istihdam edeceği açıklandı. İnsanlar bu duyuruları beklemektedir.

PTT iş ilanları web sitesinde ilan edilir ve aynı zamanda çeşitli web sitelerinde yayınlanır. Bu ilanlar düzenli olarak takip edilirse bu alandaki çalışmalara başlanabilir.

Başvurular yapılırken hangi birime başvurulacağının da belirtilmesi gerekmektedir. Böylelikle her birim kendi içinde bir sıralama elde eder ve ardından alım süreci buna göre tamamlanır.

Başvuru sürecinde hem bir birime hem de PTT kamu hizmetine kabul için genel bir başvuru yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle adayın akademik geçmişini ve niteliklerini tartışmak önemlidir.

Başvuru sürecinde KPSS yeterliliklerinin yanı sıra sözlü sınavlar da yapılmaktadır. Sözlü sınavlar, üniteye özel bir şekilde ayrı ayrı planlanır. Her bireyin de bu anlamda farklı bir değerlendirmesi vardır.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, gerekli bekleme süresinden sonra sonuçları alabileceğiniz güvenlik testleri ile ilgili bir bölüm bulunmaktadır. Meslek, bir güvenlik araştırması olumlu olduğunda başlar ve olumsuz sonuçlar için farklı bir süreç devam eder.

PTT İş Başvuru Formu

PTT iş başvuru formu için, PTT birimlerinin resmi web sitesine giriş yapınız. Bu web sitesindeki başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru işlemleri tamamlanır.

PTT başvuru formunda başvuru yapılacak alan ile ilgili detaylı bilgi mevcuttur. Bu nedenle öncelikle hangi birimlere başvurulacağına karar verilmesi ve ardından başvuruların tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru formu çevrimiçi olarak doldurulabilir veya yazdırıldıktan sonra el yazısı ile yazılabilir. Ancak, bazı birimlerin çevrimiçi olarak tamamlanması gerekir.

Ayrıca başvuru formlarının eksiksiz doldurulmasına dikkat edilmesi önemlidir. Bir belgenin olmaması durumunda başvuru süreçlerinde olumsuz etki gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Başvuru formunda kişisel verilerin ve geçmişe dair tecrübeye dayalı bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, başvurularınızın asıl değerlendirmesinin bu form üzerinden yapılacağını bilerek bilgilerinizi doğru doldurmanız zorunludur.

PTT web sitesinde yer alan bu başvuru formunun başvuru için gerekli belgeler arasında yer alması nedeniyle başvuru formu doldurulmamış ise eksik evraklar nedeniyle başvuru süreci uzayabilir.

PTT Sınavlarında Neler Sorulur?

PTT sınavlarında sorulan sorular genellikle personelin alan hakkında bilgisini tartacak sorular olarak bilinmektedir. Ek olarak, kendinizi ifade etme yeteneği veya ifadelerindeki tutarlılık gibi önemli ayrıntılar dikkate alınır.

PTT sınavları da hangi birime başvurduğunuza bağlı olarak farklı kriterlere sahip olabilir. Üst düzey pozisyonlarda alım yapılması halinde giyim dahil pek çok detay varken, gişe personeli gibi daha fazla kişinin işe alındığı birimlerde detaylı araştırma yapılmamaktadır.

PTT'de yapılan KPSS sınavı genel kültür ve genel becerilerin incelenmesi olarak bilinir. Türkçe bölümünde gramerin yanı sıra paragraf bilme gibi sorular sorulurken, diğer alanlarda ağırlıklı olarak mantık bilgisi sorulmaktadır.

PTT personeli için işe alım koşulları kapsamına giren KPSS kapsamında, tarihi ve coğrafi bilgiler ile genel kültür bilgileri de incelenmektedir. Bu nedenle kapsamlı bir araştırma süreci gerektirir.

PTT personelinin işe alınmasına yönelik sözlü görüşmelerde personel, birim tarafından talep edilen bilgilerle kontrol edilir. Çalışacakları birimlerde bilmeleri gereken konularda sözlü sınavlara ilişkin bir görüşme sırasında puan verilir.

PTT birimlerinin hiçbirinde sözlü sınava gerek yoktur. Bazı çok kalabalık birimlerde, alımlar doğrudan KPSS sıralaması kullanılarak yapılır ve bu süreçte sıralama en yüksekten en düşüğe doğru oluşturulur. Kontenjan kapsamında, sonraki işe alım süreçlerinde belirleyici olan en düşük not belirlenir.

PTT Personel Alımında Taban Puanlar Nasıldır?

PTT personel alımında temel puanlar birime veya kontenjana göre değişir. Önceki yıllarda yapılan personel alımında en az 70 puan alanların başvuruları kabul edildi, süreçte diğer gereksinimleri karşılayanlar işe alındı.

Personel alımı için taban puana ek olarak, kontenjanda çok önemlidir. Minimum puan limitine ulaşılsa bile, kontenjanın dolması halinde başvuru süreçlerine katılamayacağınız zamanlar olabilir.

Birim ihtiyacına göre değişmekle birlikte PTT personeli işe alım başvurularında sınava iki veya üç katı kontenjan alınır ve eleme sonucunda kimin devam edeceğine karar verilir.

PTT personel alım süreçlerinde de her birim için puanlamada farklılıklar olabilir. Bu nedenle kullanılan birimin özelliklerini dikkate alarak başvuru yapılması gerekmektedir.

Geçmişte PTT işe alım süreçlerinde dağıtıcı olarak işe alınan personel ilanlarında belirtilen taban puan limiti 60 idi. Bu puanlama limitinin üzerinde personel davet edilmekte ve ilan edilecek kontenjan dahilinde personel işe alınmaktadır.

2021 yılı için belirlenen personel alım sayısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamış olup, başvuru süreçlerinin tüm birimleri beklediği bilinmektedir. PTT'nin bunu Şubat ayından sonra intenet sitesinde duyuracağı düşünülüyor.

2021 PTT Personel Alım İlanı Ne Zaman Yayınlanacak?

PTT personel alım duyurusunun 2021 yılında yayınlanması için belirli bir tarih bulunmamakla birlikte, yakın gelecekte web sitesinde yayınlanması beklenmektedir.

İlgili PTT birimleri kesin bir tarih vermemiş olsa da yeni bir işe alım duyurusu yapılacağı için işe alım sürecinin Ocak ayından itibaren bilgilendirilmesi beklenmektedir.

PTT personel alımı ile ilgili olarak intenet sitesine ilan verilmesi beklenmektedir. Bu reklamların toplu olarak ve her birey için farklı zamanlarda paylaşılması beklenmektedir.

2020 yılında personel alımı yapmayan PTT birimleri, 2021 yılına kadar yakın gelecekte işe alınması beklenen kurumlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda, bu alımların işaretleri şu anda duyurulan Yeni Ekonomi Paketinde görülebilir.

PTT personel alımının takibi, hızlı başvurunun yapılması için çok önemlidir. Bu nedenle web sitesini başvuru süreçleri için düzenli olarak kontrol etmek ve buradan başvurular hakkında gerçek bilgi almak mümkündür.

Kimler PTT Personeli Olarak Çalışabilir?

PTT personeli olarak çalışabilecek kişiler, öncelikle PTT tarafından duyurulan birimlerde yetkinliğe sahip kişilerdir. Ayrıca gişe çalışanları veya dağıtıcılar gibi özel nitelikler gerektirmeyen alanlarda çalışmak için genel şartların sağlanması yeterlidir.

PTT personel alımında ağırlıklı olarak gişe personeli ve taşıyıcı istihdam edilmektedir. Bu nedenle önce bu birimler için ilanlar açılır daha sonra daha az kişinin işe alınacağı ve yeterlilik gerektiren alanlara başvurmak gerekir. Bu nedenle, ilanları takip ederken hangi birimlerin yayınlandığına dikkat etmek önemlidir.

PTT personeli olarak çalışmak için en önemli kriter yaştır. Başvurular 18 yaş ve üzeri tüm Türk vatandaşları tarafından yapılabilir.

PTT Başvuru Formu Nereden Doldurulur?

PTT başvuru formunu doldurmak için PTT web sitesine gidin veya doğrudan PTT insan kaynakları birimleriyle iletişime geçin. Bu şekilde, bir personel ihtiyacı olması durumunda sizinle iletişime geçmek için doldurulmuş formları kullanabilirsiniz.

PTT başvuru formunu doldurmak isteyenler online doldurma işlemi tamamlandıktan sonra aynı sistem üzerinden uygun birimlere gönderilebilir. Ayrıca bu formların insan kaynaklarına sunulması da mümkündür. Web sitesinden süreçte belirtilen teslim yöntemleri hakkında bilgi alınır ve bunun için bir adım belirlenir.

Form, PTT personelinin işe alım şartları kapsamında eksiksiz ve tam olarak doldurulmalı ve başvuruların tamamlanması için formun uygun birimlere iletilmesi gerekli görülmektedir. Bu nedenle PTT'de çalışmak isteyen kişilerin bu formu doldurup uygun departmanlara göndermesi önemlidir.