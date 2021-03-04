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2021 PTT Kargo ücreti ne kadar? PTT Kargo takibi nasıl yapılır? PTT Kargo iletişim numaraları

Kargo şirketleri arasında tercih edilen marka arasında yer alan PTT Kargo, sağladığı uygun bütçe ve güvencesiyle birçok kişi tarafından en çok kullanılan kargo arasında yer almaktadır. 2021 PTT Kargo ücretinin ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar PTT Kargo takibinin nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte 2020 PTT Kargo fiyatları

04 Mart 2021 Perşembe 22:23
2021 PTT Kargo ücreti ne kadar? PTT Kargo takibi nasıl yapılır? PTT Kargo iletişim numaraları
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2021 yılı için herhangi bir zam uygulamayan PTT Kargo şirketleri 1 kg ağırlığındaki gönderiler için 16,25 almaktadır.  PTT Kargo kamuya ait kurum olsa da posta ve kargo hizmetleri de sunmaktadır. Özel kargo şirketleri ile aynı işi yapan PTT Kargo diğer özel şirketlere göre daha uygundur.

PTT gönderi ücreti genellikle gönderilen ürünün ağırlığına göre ve türüne göre değişiklik göstermektedir. 1 kg fiyat için 16,25 olan fiyat 2kg için 18,25 TL’dir. 3 kg üstü kargo işlemleri için ürün başı 1,80 TL ürün parası alınmaktadır.

PTT Kargo yurt dışı fiyatı ne kadar?

Kargonun içeriği ve boyutu fiyatı etkilemektedir. Yurt dışından olan her ülke için farklı ücretlendirme yapan PTT Kargo 0,5 kg için 90 veya 220 TL ücret istemektedir. Yurt dışından gönderimler için çoğunlukla 30 kilo üzeri kargoların fiyatı değişmektedir. Desi değeri ile hacimsel ağırlık hesaplanır. Kargonun ağırlığına göre karşılaştırma yapılır ve ona göre hesaplanmaktadır.

Kargo ücretinin hesaplanması için PTT Kargo intenet sitesine girerek öğrenebilirsiniz.

PTT Kargo kapıda ödeme

Kredi kartından alışveriş yapmayan vatandaşlar için kapıda ödeme şansı sunan PTT kargo kapıda ödenecek hizmet bedeli için 1,50 TL ücret almaktadır. Tercih edilen kargo şirketi kapıda ödeme sisteminin uzun yıllar boyunca kullandığı hizmetler arasında yer almaktadır. Banka havalesi, posta çeki gibi birçok işlemlerin halledilmesini sağlayan PTT Kargo gönderimi sağlayan kişi tarafından havale yapılması ile gerçekleşir.

 PTT Kargo takibi nasıl yapılır?

PTT gönderi işlemlerinin takibi PTT’nin kendi intenet sitesi üzerinden yapılsa da bu hizmet e-devlet üzerinden de verilmektedir. PTT Genel Müdürlüğü ve e-devlet iş birliği sayesinde kargo gönderi takibi, kargo sorgulama işlemleri hizmeti verilmektedir. e-Devlet şifresi gerektirmeyen bu işlemde barkod numarası ile kargonuzun durumunu öğrenebilirsiniz.  

PTT Kargo iletişim numaraları

PTT Kargo müşteri hizmetleri için PTT Çağrı Merkezini arayarak sorunlarınızı dile getirebilirsiniz.  PTT Kargo müşteri hizmetlerini aramak için ‘444 1 788’ telefon hattını arayarak kargo takibi, şikâyet, bilgilendirme gibi tüm kargo işlemlerinizi öğrenebilirsiniz.  Kargo için genel bilgii, PTT hizmetleri hakkında bilgi, yurt içi ve yurt dışı kargo işlemleri için bilgi, posta gönderisi sorgulama gibi işlemleri öğrenmek için müşteri numarasını arayabilirsiniz.

PTT Kargo fiyatı nasıl hesaplanır?

Ürünün desi değerine bakılan işlemlerde desi değeri ve paketin en boy ve yükseklik değerlerinin çarpılıp 3000’e bölünmesiyle öğrenilmektedir. Hesaplamalarda sadece ürünün ağırlığına göre hesaplanmadığını bilmek gerekir.  Desi olarak hesaplanan kargolarda ürünün hafif fakat büyük olması durumunda ücret artmaktadır.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 22:23
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PTT KargoücretKargo TakibiSorgulamaürün
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