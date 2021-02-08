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2021 POMEM polis olma şartları nelerdir? Polis nasıl olunur, adaylarda hangi fiziki özellikler olmalı?

Polis olmak için istenilen kriterlere uyan adaylar polis olabilmek için yazılı, sözlü ve fiziksel sınavlarda başarılı olmaları gerekiyor. Peki hayali polislik olan ortaöğretim, ön lisans, lisans mezunlarının neler yapması gerekiyor. Detaylar haberimizde…

08 Şubat 2021 Pazartesi 02:03
2021 POMEM polis olma şartları nelerdir? Polis nasıl olunur, adaylarda hangi fiziki özellikler olmalı?
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Polis olmak isteyenler için eğitim alarak mesleğe girmek için 3 ayrı birim var. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 6 ay eğitim, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) 2 yıl eğitim, Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) 11 ay eğitim veriyor. Bu eğitimlerin ardından adaylar mesleğe girebiliyorlar. Bu birimlere giriş konusunda eğitim düzeyi oldukça önemli.

Nasıl polis olunuyor?

Polis olmak için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Diğer şart ise üniversite sınavından akademinin belirlemiş olduğu baraj puanının üzerinde puan almak gerekiyor.

Polis olabilmek için, Yüksek Okula giriş sınavına başvurmak gerekiyor. Her sene Polis Akademisi Başkanlığı’nın duyurduğu tarihlerde Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlükler’ine şahsi olarak gerçekleştirilir. Akademiden mezun olanlar, kadro ile hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlüğün belirlediği yerlerden her okuldaki öğrencilerin başarı sıralamasına göre, seçtikleri şehirlere atanıyorlar.

Polis olabilmek için aranan kriterler neler?

  • T.C vatandaşı olmak
  • Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak
  • Yurtdışı okullarından mezun olanlar için denklik belgesi
  • KPSS’den gereken puan ve üstünü almak
  • 18 yaş üzerinde olmak
  • 30 yaşından gün almamış olmak

Fiziki şartlarda aranan kriterler ise şu şekildedir; erkeklerde en az 1.67 cm boy, kadınlarda ise en az 1,62 cm boy

Bütün adaylar sağlık yönetmeliği kriterlerine uymalı. Adayların silah taşımalarına engel bir durumları olmamalı ve hiçbir yüz kızartıcı ceza almamış olmalılar.



Son Güncelleme: 08.02.2021 02:03
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2021PomemPolisşart
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