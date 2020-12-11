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2021 Paskalya Bayramı hangi güne denk geliyor, ne zaman başlıyor?

Hristiyanlar için çok önemli olan Paskalya Bayramı pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. 2021 yılına sayılı günler kala pek çok kişi, Paskalya Bayramı hangi güne denk geliyor? Paskalya Bayramı ne zaman başlıyor? sorularını araştırıyor.

11 Aralık 2020 Cuma 22:27
2021 Paskalya Bayramı hangi güne denk geliyor, ne zaman başlıyor?
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2020 yılının sonuna gelinmesi ile birlikte en merak edilen bayram Paskalya Bayramı oldu. Hristiyan dünyası tarafından en sevilen bayramlardan bir tanesi olan Paskalya bayramının ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. Doğu kiliseleri ve Batı kiliseleri Paskalya bayramlarını farklı tarihlerde kutlamaktadır.

Paskalya bayramı ne zaman?

M.S. 29 – 30 tarihlerinde çarmıha gerilen Hz. İsa’nın en eski kayıtlarına bakıldığında M.S. 2. Yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir.

Hz. İsa’nın dirildiği günün belirlenmesi konuları ise Doğu ve Batı kiliseleri tarafından uzun yıllardır tartışılmaya devam ediyor. Anadolu’da yaşayan Hristiyanlar İsa’nın dirilişini 17 Nisan olarak belirlense de geçmiş zamanda kullanılan takvim ile günümüz takvimi farklılıkları nedeni ile tarihler farklılıklar göstermektedir. Günümüzde Nisan’ın 14. Gününü Hz. İsa’nın dirilişi olarak kutlayan çok az kilise bulunmaktadır.

İzmir’de bulunan bir Konsil ise 325 yılında aldığı karar ile Paskalya Bayramını 21 Mart tarihinde kutlama kararı aldı. Bu nedenle Paskalya Bayramı 22 Mart ile 25 Nisan arasında bulunan bir Pazar günü kutlanmaya başlandı.

20. yüzyıla gelindiğinde ise Hristiyanlar Paskalya Bayramı için tek bir tarih belirlemek istedi. İlk zamanlar Nisan ayının ikinci Pazar günü Paskalya Bayramı kutlamaları için düşünülse de uygulamaya geçirilmedi.

2021 Paskalya Bayramı tarihi

Doğu Kiliseleri olan Apostolik Ortadoks, Süryani, Ermeni, Kıpti ve Habeşler Paskalya Bayramını 2021 yılında 2 Mayısıs tarihinde kutlayacaklarken Batı Kiliseleri Paskalya Bayramını 4 Nisan’da kutlayacaktır.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 22:27
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