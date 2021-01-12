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2021 Pasaport ve ehliyet harç ücreti ne kadar oldu?

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni vergi ve harç tutarları Resmi Gazetede yayınlandı. Birçok kişinin merak ettiği pasaport ve ehliyet harçlarının ücretinin ne kadar olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 22:29
2021 Pasaport ve ehliyet harç ücreti ne kadar oldu?
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2021 yılında uygulanacak olan vergi ve harçlarda %9,11 yeniden değerleme oranında artış yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuyla ilgili on iki tebliği Resmi Gazetede yayınlayarak 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

2021 ehliyet harcı ne kadar?

Birçok kişiyi yakından ilgilendiren ehliyet harçları, A sınıfı ehliyet harç tutarı 2021 senesinde 272 TL olurken, B sınıfı ehliyet harçları ise 820,10 TL oldu.

2020 senesinde B sınıfı ehliyet harcı 751,70 TL’ydı. A sınıfı ehliyet harcıysa 249,30 TL’ydı.

2021 pasaport harcı ne kadar?

Yurt dışına seyahat edenleri yakından ilgilendiren pasaport harçlarının fiyatı da 2021 senesi için belirlendi. Yeni yıl da altı ay süreli pasaportlar için harç tutarı 227,20 TL, bir yıl süreli olanlar için 332,10 TL, iki yıl süreli olanlar içinse 542,20 TL, üç yıl için 770,20 TL ve üç yıl yukarısı süreli olanlar için 1.085,40 TL olarak belirlendi.

Ticari amaç taşımayan, yolcuların kendileri için yurt dışından aldıkları telefonların kullanımı için ödenecek harç tutarı 2.006 TL oldu.



Son Güncelleme: 12.01.2021 22:29
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Anahtar Kelimeler:
Pasaport HarçlarıEhliyet Harçları
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