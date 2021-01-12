2021 PAEM boy kilo oranı hesaplama ( Beden kitle endeksi hesaplama )

Polis olmak isteyen adaylar polislik sınavlarına katılım göstermektedirler. Polislik sınavlarına katılmadan önce adayların sağlık ön taramasından geçmeleri gerekmektedir. Sağlık ön taramasında adayların boy-kilo endekslerine bakılmaktadır. Buna bağlı olarak polis olmak isteyen kişilerin belirtilen boy kilo endeksine uygun olmaları gerekmektedir.

Polis okulları boy koşulları

Polis akademisine bağlı olarak faaliyet göstermekte olan tüm polis okulları polis meslek yüksek okulu, polis amirleri eğitim merkezi ve polis meslek eğitim merkezlerine alımlarda kadınlar için 162 cm ve erkekler için ise 167 cm boy koşulu bulunmaktadır.

PMYO Beden kitle endeks koşulları

POMEM Beden kitle endeks koşulları

PMYO kapsamında talep edilen koşullar arasındanin 18-27 arasında olması gereklidir. Sınava girecek olanlar beden kitle endekslerini belirtilen aralıkta tutmamaları halinde ön sağlık taramasında elenmektedirler.

Polis meslek eğitim merkezlerine yapılan alımlar kapsamında da beden kitle endeksi yine 18-27 olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak kişilerin beden kitle endekslerini 18-27 aralığında tutmaları gerekmektedir.

PAEM Beden kitle endeksi koşulları

Polis amirleri eğitim merkezlerine yapılan alımlar kapsamında da 18 ve 27 arasında beden kitle endeksine sahip olunması talep edilmektedir.

Otomatik beden kitle endeksi hesaplama nasıl yapılır?

Polis alımı yapan okulların talep ettikleri beden kitle endeksine uygun olunup olunmadığının kontrol edilmesi büyük önem arz etmektedir. Beden kitle endeksi boy ve kiloya göre hesaplanmaktadır. Beden kitle endeksini hesaplamak için buraya tıklayınız.