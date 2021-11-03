2021 Otomatik metal işleme transfer tezgahı ayarcı- operatörü maaşları 2021 iş ilanları İşkur iş ilanları

Otomatik metal işleme transfer tezgahı ayarcı operatörü maaşı ne kadar?

Frezeleme, delme raybalama, kılavuz salma gibi işlenecek parçaya birbirine doğru bağlantılı olarak uygulayan, bağlantıyı dizi işlemi sırası ile yapan ve otomatik tezgâhı çalıştıran işçilere otomatik metal işleme transfer tezgâhı ayarcı operatörü denilmektedir.

Otomatik metal işleme transfer tezgâhı ayarcı operatör aylık maaşları ortalama 3.260 TL’dir. En düşük maaş 2.826 TL iken en yüksek otomatik metal işleme transfer tezgâhı ayarcı operatörü 4.370 TL ‘dir. Sizlerce bu işte çalışmak isterseniz İşkur otomatik metal işleme transfer tezgâhı ayarcı operatörü iş ilanlarına bakabilirsiniz.

Otomatik metal işleme transfer tezgâhı ayarcı operatörü olmak için gereken en düşük eğitim ilköğretimdir.

Otomatik metal işleme transfer tezgâhı ayarcı operatörü hangi işi yapmaktadır?

Genel çalışma kurallarına uygun olarak araç ve gereçleri etkin şekilde kullanarak iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek, çevre düzenlemelerine uygun olarak;

-İşlenmiş parçaları ölçü aletleri ile doğruları ve hataları incelemek

-Kesici bıçak ve aletleri gerektiğinde değiştirmek

-İşlenecek parçayı kaldırmak

-Tutma tertibatını sıkıştırma yerine ray boyunca iterek işlenecek parçayı sıkıştırmak

-Tutma tertibatı raydan çıktığında yerine yerleştirmek

-Makine arızalarını veya tezgâhın önemli yerlerindeki bozukluklarını üstlerine bildirmek

Otomatik metal işleme transfer tezgahı ayarcı operatörü meslek ana grubu:

Sanatkarlar ve ilgili alanlarda çalışanlar

Meslek alt ana grubu:

Makine ile ilgili işlerde çalışan sanatkarlar ve metal işleme

Meslek grubu:

Alet yapımcıları, demirciler ve ilgili yerlerde çalışanlar

Meslek birim grubu:

Metal işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörler

Otomatik metal işleme transfer tezgâhı ayarcı operatörü meslek kodu: 7223.57 olarak belirlenmiştir.