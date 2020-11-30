2021 ÖSYM YKS konuları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Üniversiteli olma hayali kuran binlerce genç, pandemi nedeniyle okulların ve kursların kapatılmasıyla belirsizlik yaşıyor. 2020 yılında eğitime ara verilmesinden dolayı YKS’de bazı konular kapsam dışı bırakılmıştı. 2021 yılında düzenlenecek YKS’de hangi konuların yer alacağı merak ediliyor.

2021 YKS konuları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS ne zaman?

tarafından 2021 yılının Haziran ayında yapılması planlanan YKS kapsamındaki oturumlarda yer alacak konular yeni yıl ile birlikte açıklanacak.

2021 yılının ÖSYM takvimi henüz açıklanmadı. Bu nedenle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ne zaman yapılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. 2020 YKS’nin 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi nedeniyle 2021 yılında da haziran ayı sonunda yapılacağı öngörülüyor.