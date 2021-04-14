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2021 oruç fitre miktarı ne kadar?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 2021 oruç fitre miktarı ne kadar sorusu merak konusu oldu. Diyanet İşleri 2021 yılı fitre miktarını duyurdu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 16:34
2021 oruç fitre miktarı ne kadar?
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2021 yılında Ramazan ayı başladı. Bilindiği gibi Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor. Ancak bazı sorunlar nedeniyle oruç ibadetini yerine getiremeyen kişiler de bulunuyor. Bu kişilerin oruç tutmadıkları her gün için fitre vermesi gerekmektedir. Fitre miktarı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmaktadır.

Fitre ne zaman veriliyor?

Her bir kişi kendisinin yanı sıra küçük çocuklarının da fitresini vermek zorundadır. Fitre sadakası Ramazan bayramının birinci günü verilebildiği gibi bayramdan önce de verilebilir.

2021 yılının fitre miktarı ise her tutulmayan gün için 28 TL’dir. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Addurrahman Haçkalı geçtiğimiz günlerde yapılan toplantının ardından 2021 yılında fitre miktarının 28 TL olduğunu duyurmuştu.

Haçkalı açıklamasında söz konusu miktarın bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacının temel alınarak belirlendiğini sözlerine eklemişti.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 16:34
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Anahtar Kelimeler:
FitreSadakaRamazan
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