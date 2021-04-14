2021 oruç fitre miktarı ne kadar?

2021 yılında Ramazan ayı başladı. Bilindiği gibi Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor. Ancak bazı sorunlar nedeniyle oruç ibadetini yerine getiremeyen kişiler de bulunuyor. Bu kişilerin oruç tutmadıkları her gün için fitre vermesi gerekmektedir. Fitre miktarı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmaktadır.
Fitre ne zaman veriliyor?
Her bir kişi kendisinin yanı sıra küçük çocuklarının da fitresini vermek zorundadır. Fitre sadakası Ramazan bayramının birinci günü verilebildiği gibi bayramdan önce de verilebilir.
Haçkalı açıklamasında söz konusu miktarın bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacının temel alınarak belirlendiğini sözlerine eklemişti.
Son Güncelleme: 14.04.2021 16:34