2021 Oruç fidyesi nedir, ne kadar, kimlere verilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı2nın günlük fidye tutarını açıklamasının ardından 2021 yılındaki fidye bedeli kesinleşmiş oldu. 12 Nisan gecesi oruç tutmak için Müslüman vatandaşlar sahura kalkacak. Oruç tutamayan vatandaşlar ise fidye verecek.

2021 fidye ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 senesi Ramazan ayının başlamasından 2022 senesi Ramazan ayının başlangıcına kadarki süre içinde fitre tutarı 28TL olarak belirledi.

Böylece tutulmayan oruç günlük olarak 28TL çarpılarak toplam ödenecek fitre tutarı belirlenebilir. Bir aylık fitre tutarı toplam 28x30=840TL’dir.

Fidye nedir?

Fidye kelime anlamı olarak birinin sıkıntıda bulunduğu durumdan çıkarmak için ödenen bedel anlamına gelir. Dinen karşılığı da bir takım sebeplerden dolayı oruç tutmayanların vermesi gereken tutardır.

Kur'an-ı Kerim'de, "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder." (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).

Oruç fidyesi kimlere verilir?

Oruç fidyesi, fıtır sadakasındaki gibi fidyeyi verecek olan kişi bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verir. Fidye veren kişi bundan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanmaması gerekir. Zekatta da aynı kurallar uygulanırken fidye, fıtır sadakası ve zekat alt soya ve üst soya verilemez. Üst soy, anne, baba, dede ve ninelerdir. Alt soy ise çocuk, torun ve onların çocuklarıdır. Ayrıca bir kimse eşine de zekat, fitre veremez.

Bunların dışında kalan hal, dayı, yeğen, damat, gelin, kaynana ve kayınbabaya durumları iyi değilse zekat, fitre verilebilir.