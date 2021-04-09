İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

2021 Oruç fidyesi nedir, ne kadar, kimlere verilir?

Ramazan ayına çok az bir süre kalmasıyla beraber birçok kişi 2021 oruç fidyesinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Haberimizden oruç fidyesinin ne kadar olduğunu ve kimlere verilebileceğini öğrenebilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 19:24
2021 Oruç fidyesi nedir, ne kadar, kimlere verilir?
Takip Et:

Diyanet İşleri Başkanlığı2nın günlük fidye tutarını açıklamasının ardından 2021 yılındaki fidye bedeli kesinleşmiş oldu. 12 Nisan gecesi oruç tutmak için Müslüman vatandaşlar sahura kalkacak. Oruç tutamayan vatandaşlar ise fidye verecek.

2021 fidye ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 senesi Ramazan ayının başlamasından 2022 senesi Ramazan ayının başlangıcına kadarki süre içinde fitre tutarı 28TL olarak belirledi.

Böylece tutulmayan oruç günlük olarak 28TL çarpılarak toplam ödenecek fitre tutarı belirlenebilir. Bir aylık fitre tutarı toplam 28x30=840TL’dir.

Fidye nedir?

Fidye kelime anlamı olarak birinin sıkıntıda bulunduğu durumdan çıkarmak için ödenen bedel anlamına gelir. Dinen karşılığı da bir takım sebeplerden dolayı oruç tutmayanların vermesi gereken tutardır.

Kur'an-ı Kerim'de, "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder." (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).

Oruç fidyesi kimlere verilir?

Oruç fidyesi, fıtır sadakasındaki gibi fidyeyi verecek olan kişi bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verir. Fidye veren kişi bundan doğrudan veya dolaylı olarak yararlanmaması gerekir. Zekatta da aynı kurallar uygulanırken fidye, fıtır sadakası ve zekat alt soya ve üst soya verilemez. Üst soy, anne, baba, dede ve ninelerdir. Alt soy ise çocuk, torun ve onların çocuklarıdır. Ayrıca bir kimse eşine de zekat, fitre veremez.

Bunların dışında kalan hal, dayı, yeğen, damat, gelin, kaynana ve kayınbabaya durumları iyi değilse zekat, fitre verilebilir.




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fidye Ne KadarFitre Ne KadarFitre Kimlere Verilir2021 Oruç Fidyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları
Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları
Polis haftası mesajları ve sözleri 2021
Polis haftası mesajları ve sözleri 2021
Adalet Bakanlığı 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı
Adalet Bakanlığı 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı
KT-1 eğitim uçağı özellikleri nelerdir?
KT-1 eğitim uçağı özellikleri nelerdir?
Günlük burç yorumları; 10 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 10 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları
Ücretsiz patates-soğan yardımından nasıl faydalanılır? Ücretsiz patates soğan yardımı kimlere yapılacak?
Ücretsiz patates-soğan yardımından nasıl faydalanılır? Ücretsiz patates soğan yardımı kimlere yapılacak?

Popüler Haberler

2021 Oruç fidyesi nedir, ne kadar, kimlere verilir?
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda izlendi mi? Dizi tutar mı? Kırmızı Oda dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Payitaht Abdülhamit dizisindeki Refika karakteri Kimdir? Sueda Çil dizideki rolü ve hayatı
Ramo dizisi Arap kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Doğu Can kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Esra kimdir? Gaye Gürsel hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri Kimdir? Gaye Gürsel dizideki rolü ve hayatı
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Serhat Midyat kimdir, nereli yaşı kaç?
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 9 Nisan 2021 Cuma En uygun konut kredisi faizleri
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 6 Nisan 2021 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Masum 369. Bölüm bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Seksenler dizisinde Suna karakterini Eda Akalın canlandırıyor
Milli takımda koronavirüse yakalanan 3 futbolcu kimler?
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Adalet Bakanlığı 2021 CKM İKM başvuru sonuç sorgulama ekranı
Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
25 Nisan bursluluk sınavı var mı, ertelendi mi, iptal mi edildi?
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir? Alara Turan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arka Sokaklar Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.