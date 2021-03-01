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2021 Ölüm aylığı nedir, ölüm aylığını kimler alabilir? Ölüm aylığı ne kadar?

Ölüm aylığı; vefat eden kişinin sosyal statüsüne ve sosyal güvencesine bağlı olarak verilmektedir. 2021 Ölüm aylığı ne kadar oldu? Ölüm aylığından kimler yararlanabilir? İşte Ölüm aylığı ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde

01 Mart 2021 Pazartesi 04:11
2021 Ölüm aylığı nedir, ölüm aylığını kimler alabilir? Ölüm aylığı ne kadar?
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Ölüm aylığı almak için öncelikle vefat eden kişinin maaşına göre verilmektedir. Ölüm aylığı vefat eden kişinin statüsüne göre değerlendirilir ve çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. Vefat eden sigortalı kişinin eşi varsa maaşının yarısı eşine verilmektedir. Vefat eden kişinin eğer çocuğu yoksa maaşın %75 oranında eşine verilmektedir.

Sigorta güvencesi olarak vefat eden kişinin eşi ve çocuklarının her birine %25 oranında ailesine %50 oranında ise maaş desteği sağlanmaktadır.

Ölüm aylığı vefat eden kişinin %90 oranına göre belirlenmiştir.

 

Ölüm aylığını kimler alabilir?

  • Ölüm aylığı alacak kişiler eğitim hayatı boyunca verilen maaşı alma haklarına sahiptirler. Erkek ve kız çocukları için değişiklik gösteren bu maaş
  • Erkek çocukları 25 yaşlarına kadar ölüm aylığı alabilir.
  • Kız çocukları ise evlenene kadar ölüm aylığı almaktadır.

Ölüm aylığı almak için gerekli şartlar nelerdir?

Ölüm aylığı almak için ölen kişinin çocuklarının evli olmaması gerekir. Vefat eden kişinin en az 5 yıl kadar sigortalı çalışan olması gerekir. Erkek çocukları eğer eğitim hayatına devam ediyorsa 25 yaşına kadar ölüm aylığı alabilir. Kız çocukları ise evlenene kadar bu maaşı alabilir. Herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Çocuk ve hanenin maddi durumları yetersiz olma şartıyla bu paradan yararlanabilir. Vefat eden kişi eşinden ayrılması durumunda ayrılan eşe ölüm ayrılığı verilmemektedir. Ölüm aylığı alan kişiye ait gayrimenkul ya da yüksek gelirin bulunmaması gerekir.

Başvuru için öncelikle;

yetim kalan çocuğun kimlik belgesi veya ölüm belgesi, ikametgah belgesi, gelir ve mülkiyet belgesi gibi 3 adet vesikalık fotoğraf ile gerekli kurumlara giderek başvuru yapılmaktadır. Bazı özel durumlarda ise istenilen belgeler değişiklik göstermektedir.


Son Güncelleme: 01.03.2021 04:11
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Anahtar Kelimeler:
ölüm AylığıYetim AylığıErkekKızÇocuk
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