2021 Noel tatili ne zaman başlıyor? 2021 Noel bayramı başlangıç tarihi

2021 yılına kısa bir süre kala noel tatilinin ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı. Noel, her yıl 25 Aralık’ta İsa’nın doğumunun kutlandığı bir Hristiyan bayramıdır. Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş ve Milât Yortusu olarak da bilinen noel bayramı 20. yy başları itibariyle Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanmaya başlanmıştır.

Noel ne zaman kutlanır?

Dini motiflerden arınarak hediye alışverişleri etrafında toplanan neol bayramında mitolojik figür olarak Noel Baba rol oynamaktadır.

Her yıl dünya genelinde Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık’ta kutlanan noelde kutlamalar 24 Aralık arifesiyle başlarken, bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam etmektedir. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeyse Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilmektedir.

Ortodoks kiliselerinde Noel, Jülyen takvimine göre kutlanıyor. Miladı takvimin Katolik Papa 13. Gregory tarafından düzenlettirilen noel, Ortokodoks kiliseleri miladi takvimine dönüş yaparak 25 Aralık’ta kutlanmaktadır.