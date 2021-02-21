2021 Newruz bayramı ne zamandır? Bahar bayramı Nevruz ne zaman kutlanacak?

Dünya'da bir çok halkın kutladığı Nevruz Bayramı yeni sene ya da doğanın uyanışını ve baharın gelişini temsil eder. Nevruz Bayramına dört hafta kala her salı günü yapılan özel günler düzenlenir, bunlara çarşamba denir.

Bazı toplumlar Nevruz Bayramı'nı 21 Mart'ta kutlar, Kuzey yarım kürede ilkbaharın gelişini sembolize edilerek, 22 ya da 23 Mart'ta kutlanır. Nevruz ayrıca Zerdüştlük, hem de Bahailer için de kutsal gün ve tatil olarak kutlanır.

Kürtlerde Nevruz Bayramı ise Kürt ve İran mitolijisinde yer alan Demirci Kawa Efsanesi'ne kadar gittiğine inanılır. Anadolu ve Orta Asya Türk toplumlarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkşının temsil eder ve baharın gelişi olarak kutlanır.

2010 yılında Birlemiş Milletler Genel Kurulu, 3000 senedir kutlanmakta olan Pers kökenli bu bayramı, Dünya Nevruz Bayramı ilan etmiştir.Abu Dabi'de gerçekleştiren hükümetler arası toplantıda Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Miraası Koruma Kurulu, Nevruz'u Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi'ne eklemiştir. 2010 yılından beri 21 Mart Dünya Nevruz Bayramı olarak kabul edilmektedir.

İsim kökeni

Farsça kökenli kelime olan navanın anlamı yeni ve gün ışığı anlamı olan ruz ile birleşerek oluşmştur. Anlamı yeni gün yada gün ışığı olarak kullanılmaktadır. (nev: yeni- ruz: gün; anlamı yeni gün)

İrani dillerinde Gün anlamında olan Ruz (Farsça), Roç (Beluçca), Roc (Zazaca), Roz (Soranice) ya da Roj (Kurmanci) kelimeleri Proto-İranicenin "Rauça"sından gelir. Bu da eski Hint-Avrupacanın manası Işık olan *Leuk- kelime kökünden gelmektedir. Şu en eski şekilden Rusçadaki Luç, Almancadaki Licht, Yunancadaki Leukós, Latincedeki Lux, İngilizcedeki Light ve Ermenicedeki Luy da oluşmuşlar. Proto-Iranicede Rusçadaki gibi bir k > ç ses ertelemesi ortaya çıkmışdır ve aynı zamanda 'L' sesi 'R'ye dönüşmüştür.

Eski İran dilinde kullanılan Avesta dilinde Raôçah zamanında esasdan ışık demekti. Eski hint-ari dilinde ise (Bugünkü Kuzey Hindistanda varolan dil grubu) Roçiş kulanılmaktadır.

Tarih ve gelenek

Nevruzun tarihi Buzul Çğının bitmesinden önceki dönem olan 15.000 yıllara kadar uzanır. Efsanevi Pers Kralı Cemşid, Indo-Iranlıların avcılıktan hayvancılığa ve yerleşik yaşama geçişini sembolize eder. O zamanalarda insanların yaşamı için mevsimler öenmli bir konumdaydı. Zor şartlar yaşatan kışın ardından gelen bahar, tabiat ananın çiçekler, yeşillenenen bitkiler uykusundan uyanması ve sığırların yavrulaması, insanoğlu için büyük bir önem arz ediyordu. İşte bu zamanda Nevruz kutlamalarını başlatan kişinin Kral Cemşid olduğu söylenir.

Zerdüştleri peygamberi olan Zerdüşt tarafından kurumsallaştırılan bayramlardan belki de Nevruz Bayramı'dır.

Bundan 12 yüzyıl sonrasında, MÖ 487 yılında, Büyük Darius, Persepolis'teki yeni inşa edilmiş olan sarayında Nevruzu kutluyordu. Son araştırmaların sonuçları bu kutlamaların çok özel bir anlam ifade ettiğini göstermektedir. Sadece Nevruz gününde sabah saatin 06.30'unda güneşin ilk ışıkları gözlemevindeki büyük kabul salonuna denk geliyordu ve bu olay sadece 1400 yılda bir gerçekleşiyordu. Bu durum aynı zamanda Babillilerin ve Yahudilerinde yeni yılı ile çakışıyordu ve bu nedenle, bu kutlamaların eski toplumlar için çok uğurlu ve önemli sayıldığı açıktır. Persepolis yerleşkesinin ya da en azından Apadana'non sarayının ve "Yüz sütunlu Salonun" Nevruzu kutlamak amacıyla inşa edildiği sanılmaktadır. Ne yazık ki eski kitabelerde Nevruzdan bahsedilmemektedir.

İran'da Nevruz

İran'da önemli babyramlardan biri olan Nevruz, İran güneş takvimine göre ilk ay olan Farvardin'in ilk günü olan Nevruz İran'da 5 günlük (20-24 Mart arası) resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Nevruz'un habercisi olan Hacı Firuz hristiyanlıktaki Noel Babanın hediye dağıtması gibi bu tarihler arasında çocuklara hediyeler dağıtır.

Kürtlerde Newruz

Pek çok Kürt şair ve yazarın da eserlerinde yer edinen Nevruz'u Kürtler 21, 22 ve 23 Mart'ta kutlarlar. Nevruz Bayramında Kürtler genelde şehrin dışındaki bölgelerde ve açık yerlerde toplanarak gelmekte olan ilkbaharı kutlarlar. Kadınlar rengarenk elbiseler giyerler ve başlarına pullarla süslenmiş ışıltılı örtüler örterler. Ortaya büyük bir ateş yakılır ve topluluk bu ateşin üstünden atlamaya başlayarak ateşin etrafında dans ederler.

Kürt yazar Musa Anter'e göre Nevruz aslında Kürtlerde ilk başlarda 31 Ağustosta kutlanıyordu fakat daha sonra Arap Takviminin kabul edildikten sonra kutlamalar Mart ayına kaymıştır.

"Nevruz kutlu olsun" Kürt dillerinde şöyle söylenir: Kurmanci: Newroz pîroz be!, Zazaca: Newroz pîroz bo, ve Sorani: Newroztan pîroz bêt. Kürtçede; New yeni, Roz ise gün anlamına gelir.

Demirci Kawa Efsanesi

Kürtlerde nevruzun Demirci Kawa Efsanesi'nden geldiğine inanılır. Fars mitolojisindeki Kawa efsanesinin Kürt versiyonuna göre, günümüzden 2500 yıl öncesinde Zuhak (Bazı kaynaklara göre Dehak)adında Asurlu çok ama çok zalim bir kralın altında yaşayan Kawa adında bir demirci vardı. Bu kral tam bir canavardı ve efsaneye göre her iki omuzunda da birer yılan bulunuyordu. Her yıl bu iki yılanı beslemek için Kürtlerden iki genci sarayına kurban olarak getirtip aşçılarına bu iki çocuğu öldürtüp beyinlerini yılanlarına yemek olarak verdiriyordu. Aynı zamanda bu canavar kral ilkbaharın gelmesini de engelliyordu. En sonunda bu zulümden bıkan ve bir şeyler yapmak isteyen Armayel ve Garmayel adlı iki kişi kralın sarayına mutfağa aşçı olarak girmeyi başarırlar ve Kralın yılanlarını beslemek için beyinleri alınarak öldürülen çocuklardan sadece birini öldürüp diğerinin gizlice saraydan kaçmasına yardımcı olurlar. Böylece ellerindeki bir insan beyni ile kestikleri bir koyunun beynini karıştırarak yılanlara vererek her yıl bir çocuğun kurtulmasını sağlamış olurlar. İşte bu kaçan kişilerin Kürtlerin ataları olduğuna inanılır ve bu kaçan çocuklar Kawa adlı demirci tarafından gizlice eğitilerek bir ordu haline getirilirler. Böylece Kawa'nın liderliğindeki bu ordu bir 20 Mart günü zalim kralın sarayına yürüyüşe geçer ve Kawa kralı çekiç darbeleri ile öldürmeyi başarır. Kawa etraftaki tüm tepelerde ateşler yakar ve yanındakilerle birlikte bu zaferi kutlarlar. Böylece Kürt halkı zalim kraldan kurtulmuş olur ve ertesi gün ilkbahar gelmiş olur.

Türklerde Nevruz

Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon'dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar uzanan Türk kavimleri ve topluluklarının, MÖ 8. yüzyıldan günümüze kadar her sene 21 Mart'ta kutlanır.Türkiye'de bir gelenek olarak, Türk Cumhuriyetleri'nde ise resmî bayram olarak kutlanır, 1995'dan beri Türkiye Cumhuriyeti'nde Bayram olarak kabul edilen bir gün olmuştur.Türk Takvimi'nde bir gün 12 kısıma ayrılır, her kısıma Çağ ismi verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saattir. Her bir çağ ise sekiz Keh ten olşur. Senenin başı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü olarak kutlanır. Bu güne ve yeni yılın başladığı âna Yılgayak denir.Oniki Hayvanlı Takvim ve Melikşah'ın Celali Takvimi'nde yılbaşı olarak belirlenen 21 mart, Divânu Lügati't-Türk'te de ilkbaharın gelişi olarak belirtilir. Türk edebiyatı ve musikisine de Nevruz; Nevruz-ı Asl, Nevruz-ı Arap, Nevruz-ı Bayati, Nevruz-ı Hicaz, Nevruz-ı Acem ve Nevruz-ı Seba olarak girmiştir. Tarihteki bir çok devlet tarafından bayram ve gelenek olarak kutlanmıştır. Anadolu beylikleri, Eski Mısır, İran, Safavi, Sasani, Moğollar, Selçuklu ve Osmanlı en ilk sırada bulunur. Selçuklu ve Osmanlı'da millî bayram şeklinde kutlanan Nevruz, Nevruziye isimli şiirlere ve şenliklerle ziyafet verilerek kutlanırdı. Özel şekilde yapılan Nevruziye isimli macun Osmanlı döneminden kalan bir kültürün devamı olarak bugün halen Manisa'da 21 Mart'ta Mesir macunu şenlikleri yapılmaktadır. Alevi ve Bektaşiler arasında da kimi yorelerde eski takvime atfen Mart Dokuzu adi verilerek kutlanan Nevruz'da özel ayinler de yer alıyordu, yine Zerdüştler ve Yezidiler'de 21 Mart'ı bayram olarak kabul etmişlerdir. Bu şölende yemekler dağıtılıp oyun oynanır ve baharın ilk günü kutlanır.Ergenekon DestanıMoğol ilinde Oğuz Han soyundan İl Han'ın hükümdarlığı sırasında Tatarların hükümdarı Sevinç Han, Moğol ülkesine savaş açtı. İl Han'ın idaresindeki orduyu Kırgızlar ve diğer boylardan da yardım alarak yendi. İl Han'ın ülkesindeki herkesi öldürdüler. Sadece İl Han'ın küçük oğlu Kıyan, eşi Nüküz ve yeğeni ile kaçıp kurtulabildiler. Düşmanılardan kaçıp yabanî koyunların yürüdüğü bir yolu takip ederek yüksek bir dağda dar bir geçide vardılar. Bu geçitten geçerek içinde akarsular, pınarlar, çeşitli bitkiler, çayırlar, meyve ağaçları, çeşitli avların bulunduğu bir yere gelince Tanrı'ya şükrettiler ve burada kalmaya karar verdiler. Bu yere "maden yeri" anlamında "Ergene Kon" ismini koydular. Kıyan ve Nüküz'ün oğulları çoğalmaya başladı. Dört yüzyıl sonra kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldılar ki, Ergenekon'a sığamadılar. Atalarının buraya geldiği geçidin yeri unutulmuştu. Ergenekon'un çevresindeki dağlarda geçit aradılar. Bir demirci, dağın demir kısmı eritilirse yol açılabileceğini söyledi. Demirin bulunduğu yere bir sıra odun, bir sıra kömür dizdiler ve ateşi yaktılar. Yetmiş yere koydukları yetmiş körükle hep birden körüklediler. Demir eridi, yüklü bir deve geçecek kadar yer açıldı. İl Han'ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmiş olarak eski yurtlarına döndüler, atalarının intikamını aldılar. Ergenekon'dan çıktıkları gün olan 21 Mart'ta her sene bayram yaptılar. Bu bayramda bir demir parçasını kızdırdılar, demir kıpkırmızı olunca önce Hakan, daha sonra beyler demiri örsün üstüne koyarak dövdüler. Bugün hem özgürlük hem de bahar bayramıdır.