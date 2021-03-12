2021 Nevruz baryramı ne zaman, hangi gün ayın kaçında?

Türk kültüründe baharın gelişini simgeleyen ve her yıl ülkemizde de kutlanan Nevruz Bayramı’na kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar 2021 yılında Nevruz Bayramı’nın ne zamana denk geldiğini merak ediyor.

Nevruz Bayramı tarihi?

Nevruz Bayramı her yıl 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Ülkemizde ve Orta Asya ülkelerinde kutlanan Nevruz Bayramı’nın bu tarihte kutlanmasını nedeni ise Güneş’in Kuzey Yarım Küre lehine daha çok sıcaklık vermeye başlamasıdır.

Bilindiği gibi 21 Mart tarihinden itibaren Güneş Kuzey Yarım Kürede daha çok yer alır, gündüzler daha uzun yaşanmaya başlar. Bu süreç eski çağlarda varlıkların uyanış ve yaradılış günü olarak adlandırılır ve bu nedene kutlanırdı. Bu inanç günümüzde de Türk kültüründe kutlanmaktadır. Nevruz Bayramı bu yıl 21 Mart Pazar gününe denk gelmektedir.