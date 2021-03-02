İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

2021 nasıl malulen emekli olunur, malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır, malulen emeklilik sorgulama nasıl yapılır?

2021 nasıl malulen emekli olunur ve malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır soruları merak ediliyor. Çalışma gücünün kaybeden binlerce vatandaş malulen emeklilik sorgulama nasıl yapılır sorusunu araştırıyor.

02 Mart 2021 Salı 16:13
2021 nasıl malulen emekli olunur, malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır, malulen emeklilik sorgulama nasıl yapılır?
Takip Et:

SGK’ya bağlı olarak 4A, 4B ve 4C kapsamında olan sigortalı işçiler malulen emekli olabiliyor. Malulen emeklilikte normal emeklilik sürecine göre yaş şartı bulunmaz. Malulen emekli olacak kişilerin yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini bildirmiş olmaları durumunda yaşlılık aylığı alması mümkündür.

Malulen emeklilik şartları nelerdir?

Malulen emekli olmak için birçok şart aranmaktadır. Bu şartlar genel olarak şu şekildedir;

En az 15 sene sigortalı çalışma şartı

Toplam olarak 1800 gün malullük süresi

Yaşlılık primi veya ölüm primi bildirilmiş olan kişiler

Malulen emekli olma durumunu kapsayan hastalıklar nelerdir?

Bir kişinin malulen emekli olabilmesi için hastalık durumu en önemli kriterdir. Malulen emekli olma hastalıkları şu şekildedir;

Epilepsi (Sara Krizi)

Demans (Bunama)

Beyin Tümörü

Parkinson Sendromu

Kanser (Cilt, lösemi, lenfoma, tükürük bezleri, meme, sinir sistemi, mide, akciğer, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra yolları, safra kesesi, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, baş yumuşak doku, testis ve penis kanser türleri)

Serebral Palsi

Multple Skleroz (MS)

Şizofreni

Bipolar Bozukluk

Retina Kanaması

Görme Problemi

Anemi

Behçet Hastalığı

Bacak ve kol gibi belirli uzuvların organ kaybı

Böbrek nakli

Akciğer nakli

Kalp nakli

Zeka Geriliği Problemleri

Yardım olmadan ciddi boyutta denge problem yaşayan kişiler

İşitme kaybı yaşayan kişileri

Karaciğer nakli

Karaciğer sirozu

Kalp yetmezliği

Kalp kapak hastalıkları

AIDS

Verem

Solunum sistemi rahatsızlıkları

Metobolik hastalıklar

Malulen emeklilikte hastalık oranları nasıl olmalı?

Malulen emekli olma durumunda kişinin çalışma kaybının en az %40 oranında kaybedeceği bir hastalığının olması gerekmektedir.

Özür oranı %50 ile %59 arasında olan kişilerin en az 16 sene sigortalı olması ve 4320 gün çalışmış olması gerekmektedir.

Özür oranı %40 ile %49 arasında olan kişiler en az 18 sene sigortalı olması ve 4680 gün çalışmış olması gerekmektedir.

Malulen emeklilik başvuru belgeleri nelerdir?

Malulen emeklilik başvuruları SGK il veya ilçe Müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvurularda istenen belgeler ise şu şekildedir;

Talep dilekçesi,

İlk işe giriş belgesi,

Erkekler için askerlik süresini belirten belge,

Askerlikten muaf olan kişilerin sakat raporu,

Sağlık raporu,

Devlet tarafında hasta olan kişiye daha önce verilmiş maluliyet raporu veya belgesi.

Malulen emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Malulen emeklilik maaşı hesaplamasında sigorta süresi ve prim günü hesaba katılmaktadır. Malulen emeklilik durumunun kişinin en az 10 sene sigorta prim gününün olması gerekmektedir. Malulen emeklilik başvurusu onaylanan kişiler başvuruların ardından alacakları maaşı SGK müdürlüklerinden öğrenebilir. Başvuruları onaylanmayan kişiler ise sağlık raporlarının yeniden incelenmesi için SGK İl veya ilçe müdürlüklerine itirazda bulunabilir.



Son Güncelleme: 02.03.2021 16:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Malulen EmeklilikSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 askerlik borçlanması nedir, ne kadardır? Askerlik borçlanması kimleri kapsar? Askerlik borçlanması nasıl sorgulanır?
2021 askerlik borçlanması nedir, ne kadardır? Askerlik borçlanması kimleri kapsar? Askerlik borçlanması nasıl sorgulanır?
2021 isteğe bağlı sigorta primi alt ve üst limitleri ne kadardır?
2021 isteğe bağlı sigorta primi alt ve üst limitleri ne kadardır?
Kahve Falında C harfi görmek ne anlama gelir?
Kahve Falında C harfi görmek ne anlama gelir?
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri için iş başvuru adresi ve başvuru formu
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri için iş başvuru adresi ve başvuru formu
BES iptal şartları nelerdir? BES iptal kesintileri ne kadardır?
BES iptal şartları nelerdir? BES iptal kesintileri ne kadardır?
Emeklilik başvurusu nasıl yapılır, emeklilik başvurusunda gerekli evraklar nelerdir? 2021 erken emeklilik şartları
Emeklilik başvurusu nasıl yapılır, emeklilik başvurusunda gerekli evraklar nelerdir? 2021 erken emeklilik şartları

Popüler Haberler

2021 nasıl malulen emekli olunur, malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır, malulen emeklilik sorgulama nasıl yapılır?
Cibuti nerededir? Cibuti vizesi ne zaman, kaç günde çıkar?
A101 Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve yorumları
2000 liraya kadar alınabilecek akıllı telefonlar 2021
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Emekli promosyon anlaşma tarihimi nasıl öğrenebilirim? 2021 Emekli promosyon parası ne zaman yatacak?
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl alınır mı? Huawei band 4 inceleme ve kullanıcı yorumları
Türkiye'deki tüm illerin plakaları ve Şehirlerarası telefon alan kodu
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?
Yeni ceza infaz yasasına göre 80 bin kişi aftan yararlanıp serbest kalacak! Af yasası ne zaman meclise'e gelecek?
Ramazan orucu koronavirüs riski nedeniyle kazaya bırakılabilir mi? Diyanetten cevap geldi!
2019 JGK Jandarma uzman erbaş alım sayısı arttırıldı
Genel Af Yasası Ne Zaman Çıkacak? 23 Haziran'a Kadar TBMM Gündemine Gelir mi? Af Yasası ve Ceza İndirimi ile İlgili Bakan Gül'den Son Açıklamalar
TEV Bursu Başvuru Şartları ve Başvuru için Gerekli Belgeler
İlaç kullanmadan baş ağrısı geçer mi, nasıl geçer?
Kahve Falında C harfi görmek ne anlama gelir?
Yanak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021 Hollywood Yanağı fiyatları
BES iptal şartları nelerdir? BES iptal kesintileri ne kadardır?
2021 isteğe bağlı sigorta primi alt ve üst limitleri ne kadardır?
Doğum yapan anneye devlet hangi destekleri sağlar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.