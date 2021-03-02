2021 nasıl malulen emekli olunur, malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır, malulen emeklilik sorgulama nasıl yapılır?

SGK’ya bağlı olarak 4A, 4B ve 4C kapsamında olan sigortalı işçiler malulen emekli olabiliyor. Malulen emeklilikte normal emeklilik sürecine göre yaş şartı bulunmaz. Malulen emekli olacak kişilerin yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini bildirmiş olmaları durumunda yaşlılık aylığı alması mümkündür.

Malulen emeklilik şartları nelerdir?

Malulen emekli olmak için birçok şart aranmaktadır. Bu şartlar genel olarak şu şekildedir;

En az 15 sene sigortalı çalışma şartı

Toplam olarak 1800 gün malullük süresi

Yaşlılık primi veya ölüm primi bildirilmiş olan kişiler

Malulen emekli olma durumunu kapsayan hastalıklar nelerdir?

Bir kişinin malulen emekli olabilmesi için hastalık durumu en önemli kriterdir. Malulen emekli olma hastalıkları şu şekildedir;

Epilepsi (Sara Krizi)

Demans (Bunama)

Beyin Tümörü

Parkinson Sendromu

Kanser (Cilt, lösemi, lenfoma, tükürük bezleri, meme, sinir sistemi, mide, akciğer, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra yolları, safra kesesi, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, baş yumuşak doku, testis ve penis kanser türleri)

Serebral Palsi

Multple Skleroz (MS)

Şizofreni

Bipolar Bozukluk

Retina Kanaması

Görme Problemi

Anemi

Behçet Hastalığı

Bacak ve kol gibi belirli uzuvların organ kaybı

Böbrek nakli

Akciğer nakli

Kalp nakli

Zeka Geriliği Problemleri

Yardım olmadan ciddi boyutta denge problem yaşayan kişiler

İşitme kaybı yaşayan kişileri

Karaciğer nakli

Karaciğer sirozu

Kalp yetmezliği

Kalp kapak hastalıkları

AIDS

Verem

Solunum sistemi rahatsızlıkları

Metobolik hastalıklar

Malulen emeklilikte hastalık oranları nasıl olmalı?

Malulen emekli olma durumunda kişinin çalışma kaybının en az %40 oranında kaybedeceği bir hastalığının olması gerekmektedir.

Özür oranı %50 ile %59 arasında olan kişilerin en az 16 sene sigortalı olması ve 4320 gün çalışmış olması gerekmektedir.

Özür oranı %40 ile %49 arasında olan kişiler en az 18 sene sigortalı olması ve 4680 gün çalışmış olması gerekmektedir.

Malulen emeklilik başvuru belgeleri nelerdir?

Malulen emeklilik başvuruları SGK il veya ilçe Müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvurularda istenen belgeler ise şu şekildedir;

Talep dilekçesi,

İlk işe giriş belgesi,

Erkekler için askerlik süresini belirten belge,

Askerlikten muaf olan kişilerin sakat raporu,

Sağlık raporu,

Devlet tarafında hasta olan kişiye daha önce verilmiş maluliyet raporu veya belgesi.

Malulen emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Malulen emeklilik maaşı hesaplamasında sigorta süresi ve prim günü hesaba katılmaktadır. Malulen emeklilik durumunun kişinin en az 10 sene sigorta prim gününün olması gerekmektedir. Malulen emeklilik başvurusu onaylanan kişiler başvuruların ardından alacakları maaşı SGK müdürlüklerinden öğrenebilir. Başvuruları onaylanmayan kişiler ise sağlık raporlarının yeniden incelenmesi için SGK İl veya ilçe müdürlüklerine itirazda bulunabilir.