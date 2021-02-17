2021 Mübarek Üç Aylar kutlama mesajları

Dinimizde Üç Aylar diye isimlendirdiğimiz aylara Recep, Şaban, Ramazan denir. Müslümanlar için büyük önem teşkil eden bu mübarek aylarda inananlar ibadetlerine yoğunluk verip amellerindeki hassasiyetlerine dikkat ederek geçirirler. Ramazan ayına gelince onun diğer 11 aydan daha hayırlı olduğu söylenir.

Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş diye adlandırılan bu üç aylar Müslümanlar için çok mühimdir. Recep ayıyla başlayıp Şaban ayıyla devam edip Ramazan ayıyla bitmektedir bu üç aylar. Bu kutlu aylarda ibadetlerimizi ve amellerimizi gözden geçirerek yoğunlaştırmalı ve daha çok samimiyetle Allah’tan af dileyerek ve manevi keselerimizi iyilik güzellik ve sevaplarla doldurarak geçirmeliyiz.

Recep ayına girmiş bulunmakla beraber yapılacak amellerin yanı sıra ailemize, akrabalarımıza, eş, dost, sevdiklerimizle bu kutlu aylara girmenin sevincini paylaşmak SMS, Facebook, WhatsApp, mail ve Instagram aracılığıyla onları da sevincimize ortak etmemiz sevdiklerimizi de memnun edecektir.

Üç aylar Recep ayının ilk günü ile başlar. 13 Şubat 2021 tarihinde Recep ayına girmiş bulunduk.

Regaib Kandili Recep ayının 6. gününe denk gelmektedir. Buda takvimlerden 18 Şubat 2021’i göstermektedir.

Miraç Kandili ise Recep ayının 26. gününe denk gelir. Yani takvimlerden 10 Mart 2021 tarihini göstermektedir. 13 Mart 2021’de Recep ayı bitecek, 14 Mart 2021 de Şaban ayı başlayacaktır. Şaban ayının 14. Günü Berat kandiline denk gelmektedir. Buda tarihlerden 27 Mart 2021’i gösteriyor. 12 Nisan 2021 tarihinde sonra erecek olan Şaban ayı yerini 13 Nisan 2021 de Ramazan ayına verecek. Kadir gecesi bir diğer ismi de kader gecesi ise Ramazanın 26. Günü yani 8 Mayısıs 2021 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının arifesi 12 Mayısıs 2021 tarihindedir.

Üç Aylar Mesajları 2021