2021 Mübarek Üç Aylar kutlama mesajları

Dinimizde Üç Aylar diye isimlendirdiğimiz aylara Recep, Şaban, Ramazan denir. Müslümanlar için büyük önem teşkil eden bu mübarek aylarda inananlar ibadetlerine yoğunluk verip amellerindeki hassasiyetlerine dikkat ederek geçirirler. Ramazan ayına gelince onun diğer 11 aydan daha hayırlı olduğu söylenir.
Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş diye adlandırılan bu üç aylar Müslümanlar için çok mühimdir. Recep ayıyla başlayıp Şaban ayıyla devam edip Ramazan ayıyla bitmektedir bu üç aylar. Bu kutlu aylarda ibadetlerimizi ve amellerimizi gözden geçirerek yoğunlaştırmalı ve daha çok samimiyetle Allah’tan af dileyerek ve manevi keselerimizi iyilik güzellik ve sevaplarla doldurarak geçirmeliyiz.
Üç aylar Recep ayının ilk günü ile başlar. 13 Şubat 2021 tarihinde Recep ayına girmiş bulunduk.
Regaib Kandili Recep ayının 6. gününe denk gelmektedir. Buda takvimlerden 18 Şubat 2021’i göstermektedir.
Miraç Kandili ise Recep ayının 26. gününe denk gelir. Yani takvimlerden 10 Mart 2021 tarihini göstermektedir. 13 Mart 2021’de Recep ayı bitecek, 14 Mart 2021 de Şaban ayı başlayacaktır. Şaban ayının 14. Günü Berat kandiline denk gelmektedir. Buda tarihlerden 27 Mart 2021’i gösteriyor. 12 Nisan 2021 tarihinde sonra erecek olan Şaban ayı yerini 13 Nisan 2021 de Ramazan ayına verecek. Kadir gecesi bir diğer ismi de kader gecesi ise Ramazanın 26. Günü yani 8 Mayısıs 2021 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının arifesi 12 Mayısıs 2021 tarihindedir.
Üç Aylar Mesajları 2021
- Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) Recep ayına girince şu duayı okurdu; ‘’Allah’ım Recep ve Şabanı bize mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır.’’ (Amin)
- Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.
- Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Üç Ayların başlangıcının, tüm din kardeşlerime mübarek olmasını temenni ediyorum.
- Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.
- Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…
- Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan dilerim.
- Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan dilerim.
- Ne kadar susamış, ne kadar özlemişiz.. Hoşgeldin Üç Aylar… Hoşgeldin kutlu geceler… Hoşgeldin…
- Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.
- “Ahir zaman kardeşlerimi özlüyorum!” demiştin ya… İşte o ahir zamandan sesleniyoruz sana Ya Rasülallah! Tek derdim “kardeşlerim” dediklerinden olabilmek… Bu günahkar ümmetinden razı olman… Üç Ayların tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğimle…
- Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mübarek Üç Aylar için, “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” buyurmuşlardır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eder İnşaallah.
- Rahmetin ve bereketin yeryüzüne bolca indiği bu gün ve gecelerde dualarda buluşmak dileğiyle… Üç Aylarınız mübarek olsun.
- Kardeşlik ve barışın daim olduğu, mutlu, umutlu ve sevgi dolu günler dileğiyle. Üç Aylarınız kutlu olsun.
- Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Ramazan ayı dışında en fazla orucu Receb ve Şaban aylarında tuttuğu hadis-i şeriflerde rivayet olunmuştur. Allah’ım bu aylarda tutacağımız oruçları ve yapacağımız ibadetleri kabul eyle. Üç Aylarımız mübarek olsun.
- İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız kutlu olsun.
- Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.
- Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Mübarek Üç Aylarını tebrik ederim.
- Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsun
- Kimi zaman tökezlemiş ve bazen de düşmüş ama pişmanlığını itiraf etmiş biz kullara Rahman-ı Rahîm’in rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarınızı tebrik ederim.
- Aklınıza gelen güzel şeyleri DUA’ya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle…
- Recep ekme ayıdır. Şaban sulama ayıdır. Ramazan ise hasat ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer. Ne yaparsa onun karşılığını bulur. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğini pişman olanlardan olur. Üç aylarınız mübarek olsun.
- Ya Rabbî! Her arzımıza bir talep yarat. Toplam faydamızı maksimum eyle. Ve bizi denge noktasından ayırma… Üç aylarınız mübarek olsun.
- Az konuşmak imandan çok konuşmak nifaktandır. Rabbim üç aylar hürmetine bizi nifaktan muhafaza eylesin.
- Mübarek Üç Aylar’ın yüzü görünmüş olup, bu mübarek ayları ve geceleri oruç ile, namaz ile, dua ile, Kur’an okuyarak süslemeyi RAMAZAN ayına ulaşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin.
- Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun.
- Rabbim; Ben duamı ettim. Emanetim sendedir. Hüküm sende, Nasibim “OL!” emrindedir. Üç aylarınız mübarek olsun.
- Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun.
- Receb tevbe, Şaban muhabbet, Ramazan da Hakk’a kurbiyet ve vuslat ayıdır. Üç Aylarınız hakkınızda hayırlı ve mübarek olsun.
- Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.
- Bir dua yeter bin derdi göndermeye! Bir tövbe yeter bin günahı temizlemeye. Önce ihlas… Üç ayların hakkınızda hayırlara vesile olmasını dilerim.
- Küçük bir çocuk olsa… Hiç bulaşmamış olsam Dünya’nın kahrına… Ve en masum dualara açsam ellerimi… Nazlansam sana Rabbim bir çocuk kadar masum olamasam da… Rahmetinle ışık tutar mısın karanlıklarıma?
- Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun.
- Çocuklarınıza sütle birlikte Kuran’dan öğütler verin. Boyları büyürken, kalpleri ve bakış açıları da büyüsün. Üç aylarınız mübarek olsun.
- Üç aylar ve üç aylardaki kandil geceleri , dargınların barışması için birer fırsattır. Nefsimizle değil ALLAH rızası ile hareket edelim. Bu mübarek günlerde, şeytanın bacağını karşı taraftan adım beklemeden ilk kıran sizlerin olması duasıyla…
- Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Nice üç aylara.
- Sizin bu mübarek üç aylar ve içindeki kıymetli mübarek gecelerinizi tebrik ediyoruz. Allahü Teala, her bir geceye sizin hakkınızda birer Regaib Gecesi ve Kadir Gecesi kıymetinde size sevap versin. Amin.
- Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.
- Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun.
- Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim, saadetiniz kaim olsun. Üç aylarınız mübarek olsun.
- Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Bu mübarek aylarda güzel insanlarla beraber olmak ve onların halleriyle hallenmek duasıyla… Üç aylarınız mübarek olsun.
- Üç aylara gireceğimiz bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.
- Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed’i sallallahü aleyhi ve sellem hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.
- İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.
- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun.
- Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim.
- Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. araya mesafeler girse ne yazar, dualarda bir olan gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun.