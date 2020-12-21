2021 MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları ve başvuru klavuzu

Milli Savunma Bakanlığı, 2021 sözleşmeli er alım kılavuzunu yayınladı. TSK'ya katılmak isteyen adayların hangi işlemlerin yapılacağını ve başvuruların nasıl yapılacağını belirtilmiştir. MSB 2021 sözleşme duyurusunun şartları merak edilmeye başlandı.

MSB sözleşmeli er alım ilanı 2021 yılı başvuru kılavuzu

Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli er alımının TSK sorumluluğunda olacağını açıkladı. Erkek adayların başvurabileceği sözleşmeli er adaylarını işe alırken, adayların eğitim, yaş, sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamaları gerekir. Sözleşmeli er alımda gerekli olan tüm bu koşullar aşağıdaki gibidir.

Sözleşmeli er alımı başvuru kılavuzu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az ilkokul veya yurtdışındaki dengi bir okuldan mezun olmak,

Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden hiçbir sebeple muafiyet olmaması,

Kamu haklarını kullanma imkânından mahrum kalmamak,

Taksirli suçlar dışında bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olması,

Terör örgütleri ile işbirliği yapmamak, bu örgütlere yardım etmemek, bu örgütleri desteklemek için kamu kaynak ve kaynaklarını kullanmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak.

Yaş şartı

Başvurunun yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü (1 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar) düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre 25 yaşını doldurmamış, askerlik hizmetini özel veya özel olarak tamamlayanlardan,

Askerliğe girmemiş veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2020 itibarıyla 20 yaş ve 25 yaş altı olması gerekmektedir (1 Ocak 1995 ve 31 Aralık 2000 doğumlular).

Başvurular nasıl yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Bakanlık personel emirlerine ayrılan intenet sitesinde başvurular sunacak. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr ​​adresinden online olarak yapılacaktır.