2021 MSB Astsubay alımı başvuru kılavuzu yayımlandı!

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) askeri okullar için öğrenci alımı kılavuz yayımlandı. 2021 Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda lise muzunu astsubay için detayların olduğu görüldü. Başvuru sürecinde astsubay adayları için ÖSYM’nin aday işlemleri üzerinden yapabileceklerini duyurdu. Sınava girmeden önce tüm öğrenciler için HES kodu zorunlu tutuldu. Sınava girmeden önce mutlaka HES kodu alınması şarttır. Başvurular 27 Ocak 2021 tarihinde başlayıp, 27 Şubat 2021 sona erecek.

Astsubay alımı için başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Astsubay meslek yüksekokullarına sadece erkekler aday alınacak

Doğum tarihinde ay ve güne bakılmadan direkt olarak 21 yaş ve altında olmak

Lise ve dengi okullarda okuyan adayların,2021 yılında Astsubay Meslek Yüksekokullarına kesin kayıt işlemlerinin tarihine kadar mezun olmaları ya da dönemine bakılmaksızın 2019 ve 2020 yılında mezun olmak

Astsubay alım sınav şartları?

2021 yılında düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumu tarafından olacak Temel yeterlilik sınavının 1. Oturumuna mutlaka girilmesi gerekmektedir.

Temel Yeterlilik Sınavına giren öğrencinin en az 200 puan ve üstü alması gerekmektedir. ÖSYM belirlediği şartlar halinde sınava girebilmektedirler.

Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuru yapmak için ilk olarak ÖSYM tarafından belirlenen 4 Nisan 2021 tarihinde olacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmiş olması gerekmektedir. Girilen sınavdan MSB belirleyeceği taban puanı alması gerekmektedir.

https://www.askenoktasi.com/pdf/2021-msu-ba%C5%9Fvuru-kilavuzu.pdf sitesi üzerinden Astsubay Başvuru alımları için ayrıntılı göz gezdirebilirsiniz.