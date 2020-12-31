2021 MPİ Amorti rakamları kaç? En çok amorti vuran numaralar

Bütün yıl beklenen Milli Piyango çekilişleri başladı. Çekilişlerin sonucunda bu akşam şanslı numaraları doğru bilerek büyük ikramiyeyi kazanan kişiler tam 100 milyon TL’lik ikramiyenin sahibi olacak. Büyük ikramiye çekilişi öncesinde amorti ve teselli ikramiyesi çekilişleri yapılıyor.

2021 amorti rakamları kaç?

Milli Piyango çekilişleri başladığında amorti rakamları yayınlanacaktır.

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

2021 yılının ilk sabahına zengin uyanmak isteyen vatandaşlar, haftalar önce biletlerini alarak büyük çekilişi beklemeye başladı. Bu yıl yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi tam 100 milyon lira olacak. Milli Piyango yılbaşı fiyatları ise şöyle:

Tam bilet 100 TL

Yarım bilet 50 TL

Çeyrek bilet 25 TL

Amorti nedir?

Amorti, Milli Piyango çekilişlerinde bilet numarasının son rakamına göre verilen ikramiyedir. Amortinin değeri biletin değeri kadardır. Amortide 2 rakam bulunmaktadır ve bu rakamlardan birine sahip biletlere bilet değeri kadar ikramiye ödenmektedir.

Biletin arkasına isim yazılmalı mıdır?

Milli Piyango çekilişinde ikramiye kazanan kişilerin biletlerinin arkasına ad ve soyadlarını yazarak imzalamaları güvenlik açısından önerilmektedir. Vatandaşlar ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresine başvurduklarında biletin kendilerine ait olduğunu bu şekilde kanıtlamaları istenir.

En çok amorti çıkan numaralar hangileridir?

Milli piyango çekilişlerinde her numaranın eşit şansı bulunmaktadır. Son 10 yıl içerisinde bazı çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7,8,9 olma şansı yoktur. Yılbaşı çekilişlerinde en çok çıkan rakam 17 kez ile 3 rakamı, en az çıkan rakamlar ise 0 ve 6’dır. 3 rakamından sonra 10 kez çıkarak ikinci sırada olan rakam ise 2’dir.