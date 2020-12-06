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2021 MP yılbaşı büyük ikramiyesi (çeyrek - yarım - tam) kaç lira? Milli Piyango büyük ikramiye bilet fiyatları

Her sene heyecanla geçekleşen büyük ikramiyenin çekileceği 31 aralık gecesine günler kaldı. Birçok vatandaşımızın bir umut olarak aldığı biletler bazılarının hayatlarını değiştiriyor. Bu sene büyük ikramiyenin ne kadar olacağı merak konusu haline gelmekte. 2021 yılı milli piyango ne kadar?

06 Aralık 2020 Pazar 23:12
2021 MP yılbaşı büyük ikramiyesi (çeyrek - yarım - tam) kaç lira? Milli Piyango büyük ikramiye bilet fiyatları
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Bir yılın daha sonuna geldiğimiz bu ayda yeni yıl heyecanına yavaş yavaş girmiş bulunmaktayız. 2021 yılı için milli piyango bilekleri dağıtımına başlanmış bulunmakta. Her yıl belirlenen ikramiye tutarı bu yıl için de ne kadar olacağı belirlendi.

Her yılın son günü gece milli piyango idaresi tarafından belirlenen ve noter huzurunda çekilen şanslı kişilere belirlenen tutar üzerinden hesaplanarak ödenmektedir.

Bazılarını üzen, bazılarını ise mutlu eden çekiliş noter huzurunda gerçekleşecektir.

2021 yılı için ödenecek olan milli piyango tutarı 100 milyon TL olarak belirlendi. Aynı zaman da tam bilet tutarı 100 TL yarım bilek 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlenmiştir. Yeni yılda dağıtılacak olan toplam ikramiye 563 milyon 400 bin TL olarak açıklanmış bulunmaktadır.

Milli piyangonun çekileceği gecede büyük ikramiyenin kime çıktığı belirlene kadar gece devam edecek ve 31 aralık 2020 gecesi şanslı kazanan belli olacaktır.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:12
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