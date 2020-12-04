İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?

Miraç Kandili Müslümanlar için oldukça önemli bir gündür. Bu özel günde insanlar dua etmek, ibadet etmek, Allah'a yalvarıp yakarmak; onun merhametinden ve sonsuz gücünden faydalanmak isterler. 2021 yılına girmeye çok az bir süre kalmışken insanlar dini özel günlerin ne zamana denk geldiğini oldukça merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı takvime göre dini-özel günlerin tarihlerini derledik..

04 Aralık 2020 Cuma 17:53
2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?
Takip Et:

2021 Yılı Miraç Kandili Ne Zaman?

Milyonlarca Müslüman tarafından merak edilen bir soru, Miraç Kandili ne zaman sorusudur. Merak edilen konuların başında gelen bu soru, Miraç Kandilinin İslam Dünyası’nda önemli bir yeri olmasından kaynaklanıyor. Milyonlarca insan bu günde dua ediyor, ibadet ediyor, namaz kılıyor, camilere gidiyor.. 2021 yılında dini günler takvimi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı kandil günlerini de yayımladı. Yeni yılda insanlar, her yıl olduğu gibi kutsal gördükleri kandil günlerini değerlendirecekler. Yalnızca Miraç Kandili değil; Regaip, Berat, Mevlit Kandili gibi pek çok kandil ve özel gün vardır. Yeni yılda da bu günleri merak edenler ve şu anki şartlarımızdan dolayı evlerinde de olsa değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu kandillerin ne zaman olduğunu bilmek istiyorlar. İşte, 2021 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvime göre kandil ve dini günleri kapsayan özel günler takvimi ile ilgili ayrıntılar..

 

2020 yılının sonuna yaklaşırken milyonlarca Müslüman’ın yeni yılda olacak olan kandil günlerini merak etmesi gündeme oturdu. Hz. Muhammed (s.a.v)’in göğe yükselmesi ve Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinen Miraç Kandili, Diyanet’in yeni yıl takvimine göre 10 Mart günü olacak. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili ise 18 Şubat Perşembe gecesidir. Diğer kandiller ve aylar hakkında ayrıntılı bilgi isteyenler için haberimizin devamı…

Miraç Kandili Hangi Tarihte?

Hicri takvime göre Recep ayının 26.gününe denk gelen Miraç Kandilinin tarihi Diyanet’in yayınladığı Dini Günler Takviminde yer almaktadır. Bu takvime göre  Miraç Kandili, 2021 yılının 10 Mart gününe denk gelmektedir.

2021 Yılındaki Özel Dini Günler Takvimi!

2021’de 3 aylar, Recep ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacaktır. 3 ayların başlamasından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü sayılan Regaip Kandili ile 18 Şubat Perşembe günü olacak. Bu özel günler içerisinde önemli bir yere sahip olan bir diğer kandil de Miraç Kandilidir. Miraç Kandili ise 10 Mart günü olacaktır. Berat Kandilinin tarihi ise 27 Mart gününe denk gelmektedir. 2021 yılı Ramazan ayı ise 13 Nisan’da başlayacaktır.

 

Miraç Kandili Nedir?

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in göğe yükselip Allah’ın huzuruna çıkması ve kabul edilmesi olayıdır. İnsanlar bu kandilde bolca dua ederler, dua kapılarının açık olduğuna inanırlar. Dua da insan için bir miraçtır, Allah ile kul arasında görünmez bir bağdır. İnsanın kendisini yalnız hissetmemesini, en yalnız hissettiği zamanlarda bile yanında bir güç olduğunu hissetmesini sağlar. Dua etmek bu yüzden insanlar için önemlidir. Allah’ın sonsuz merhametinin açıldığı bu Miraç Kandili süresince insanlar camilere giderler, ibadet ederler ve bolca dua ederler.

Kelime Anlamı Olarak Miraç Ne Demektir?

Arapça köküne sahip olan bu kelime merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarına gelmektedir. İslam dininde Hz. Peygamber(s.a.v)’in göğe yükselmesi ve Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayı olan Miraç, Peygamber’in mucizesidir. Miraç olayı hicretten bir yıl yada 17 ay önce Recep ayının 27. gecesi gerçekleşmiştir. Bu mucizevi olay iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.v) Mescid’ül Haram’dan Beyt’ül Makdis’e yani Kudüs’e götürülür. Kur’an’da bahsi geçen bu aşama, gece yürüyüşü anlamına gelen isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.v)’in Beyt’ül Makdis’ten Allah’a yükselişinin olduğu kısmı oluşturur. Miraç olarak anılan bu yükselişten Kur’an’da bahsedilmez ancak pek çok hadisin içeriğinde ayrıntılı olarak bilgileri mevcuttur.



Son Güncelleme: 04.12.2020 17:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MiraçKandili2021 YılıDiyanet Takvimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
Dehşet olay! Başkent'te kesik baş bulundu
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
4 Aralık Cuma Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
Dikkat Kısıtlama başlıyor! Sokağa çıkma yasağında nereler açık, nereler kapalı?
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Masterchef kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri
Masterchef kremalı mantar çorbası tarifi ve malzemeleri
Yılbaşı ikramiyesini kazanan kişi zaman aşımının dolmasına 28 gün kala ortaya çıktı
Yılbaşı ikramiyesini kazanan kişi zaman aşımının dolmasına 28 gün kala ortaya çıktı

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi
Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncuların gerçek adları
A101 26 Mart – 2 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Kredi kartı borç transferi nedir? Nasıl yapılır?
2020 YKS'de çıkacak soru konuları açıklandı! YKS sınavında hangi konular olacak, hangileri olmayacak?
Migros okul malzemeleri 2020 indirimli ürünler kataloğu
AGİ, Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?
Beşiktaş Kasımpaşa maç özeti izle! BJK 3 Kasımpaşa 0 golleri ve önemli anları
55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru şartları ve adresi
9 Kere Leyla Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi gündem oldu!
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.