2021 Miraç Kandili ne zamandır, hangi tarihtedir?

2021 Yılı Miraç Kandili Ne Zaman?

Milyonlarca Müslüman tarafından merak edilen bir soru, Miraç Kandili ne zaman sorusudur. Merak edilen konuların başında gelen bu soru, Miraç Kandilinin İslam Dünyası’nda önemli bir yeri olmasından kaynaklanıyor. Milyonlarca insan bu günde dua ediyor, ibadet ediyor, namaz kılıyor, camilere gidiyor.. 2021 yılında dini günler takvimi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı kandil günlerini de yayımladı. Yeni yılda insanlar, her yıl olduğu gibi kutsal gördükleri kandil günlerini değerlendirecekler. Yalnızca Miraç Kandili değil; Regaip, Berat, Mevlit Kandili gibi pek çok kandil ve özel gün vardır. Yeni yılda da bu günleri merak edenler ve şu anki şartlarımızdan dolayı evlerinde de olsa değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu kandillerin ne zaman olduğunu bilmek istiyorlar. İşte, 2021 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvime göre kandil ve dini günleri kapsayan özel günler takvimi ile ilgili ayrıntılar..

2020 yılının sonuna yaklaşırken milyonlarca Müslüman’ın yeni yılda olacak olan kandil günlerini merak etmesi gündeme oturdu. Hz. Muhammed (s.a.v)’in göğe yükselmesi ve Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinen Miraç Kandili, Diyanet’in yeni yıl takvimine göre 10 Mart günü olacak. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili ise 18 Şubat Perşembe gecesidir. Diğer kandiller ve aylar hakkında ayrıntılı bilgi isteyenler için haberimizin devamı…

Miraç Kandili Hangi Tarihte?

2021 Yılındaki Özel Dini Günler Takvimi!

Hicri takvime göre Recep ayının 26.gününe denk gelen Miraç Kandilinin tarihi Diyanet’in yayınladığı Dini Günler Takviminde yer almaktadır. Bu takvime göre Miraç Kandili, 2021 yılının 10 Mart gününe denk gelmektedir.

2021’de 3 aylar, Recep ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacaktır. 3 ayların başlamasından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü sayılan Regaip Kandili ile 18 Şubat Perşembe günü olacak. Bu özel günler içerisinde önemli bir yere sahip olan bir diğer kandil de Miraç Kandilidir. Miraç Kandili ise 10 Mart günü olacaktır. Berat Kandilinin tarihi ise 27 Mart gününe denk gelmektedir. 2021 yılı Ramazan ayı ise 13 Nisan’da başlayacaktır.

Miraç Kandili Nedir?

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in göğe yükselip Allah’ın huzuruna çıkması ve kabul edilmesi olayıdır. İnsanlar bu kandilde bolca dua ederler, dua kapılarının açık olduğuna inanırlar. Dua da insan için bir miraçtır, Allah ile kul arasında görünmez bir bağdır. İnsanın kendisini yalnız hissetmemesini, en yalnız hissettiği zamanlarda bile yanında bir güç olduğunu hissetmesini sağlar. Dua etmek bu yüzden insanlar için önemlidir. Allah’ın sonsuz merhametinin açıldığı bu Miraç Kandili süresince insanlar camilere giderler, ibadet ederler ve bolca dua ederler.

Kelime Anlamı Olarak Miraç Ne Demektir?

Arapça köküne sahip olan bu kelime merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarına gelmektedir. İslam dininde Hz. Peygamber(s.a.v)’in göğe yükselmesi ve Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayı olan Miraç, Peygamber’in mucizesidir. Miraç olayı hicretten bir yıl yada 17 ay önce Recep ayının 27. gecesi gerçekleşmiştir. Bu mucizevi olay iki aşamadan oluşur. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.v) Mescid’ül Haram’dan Beyt’ül Makdis’e yani Kudüs’e götürülür. Kur’an’da bahsi geçen bu aşama, gece yürüyüşü anlamına gelen isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.v)’in Beyt’ül Makdis’ten Allah’a yükselişinin olduğu kısmı oluşturur. Miraç olarak anılan bu yükselişten Kur’an’da bahsedilmez ancak pek çok hadisin içeriğinde ayrıntılı olarak bilgileri mevcuttur.