2021 Miraç Kandili ne zaman kutlanacak? Miraç Kandili tarihi belli oldu

Müslümanlar için mübarek kabul edilen üç ayların 13 Şubat 2021 tarihinde başlamasının ardından, bu tarihten itibaren önemli gün ve geceler araştırılıyor.i yaklaşıyor. Hazreti Muhammet sallallahu aleyhi vesellemin yüce Allah’ın huzuruna çıktığı miraç gecesi Mübarek kabul edildiği için her Recep Ayı’nın 27. gecesi miraç kandili kutlanmaktadır. Vatandaşlarımız miraç kandili ne zaman sorusunun yanıtlarını aramaya başladı. Buna göre Müslümanlar için önemli bir gece olan miraç kandili yarın kutlanacak. Yani miraç kandili 10 Şubat Çarşamba gecesi idrak edilecek. Bu özel gecede ülkemizdeki ve dünyadaki tüm Müslümanlar, günahlarından af dileyecek ve sevaplarını artırmak için daha fazla dua edecek. Bu özel gecede bol bol Hazreti Muhammet sallallahu aleyhi vesellemi anmak gerekiyor. Ayrıca olmasını istediğimiz şeyler varsa bunun için yüce Allah’a sığınmak gerekiyor.