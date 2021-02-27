2021 Miraç Kandili ne zaman? Diyanet dini günler ve geceler takvimi

Geçen sene kandiller için camilere akın eden vatandaş bu sene Corona salgını yüzünden ibadetlerini evlerinde gerçekleştiriyor. Mübarek gecede Miraç Kandili ne zaman gerçekleşecek? Miraç Kandilinin zamanını merak edenler Diyanet'in yayınlamış olduğu takvimi merakla bekliyor.
Miraç Kandili Ne Zaman?
10 Mart Çarşamba gününe denk gelen Miraç gecesini müslümanlar ibadetlerle geçirecek. Recep Ayı'nın 27.gecesine denk gelen zamanda birçok mucize gerçekleşmiştir.
Miraç Kandilinde Yapılması Gerekenler Nelerdir?
Orç tutmak, kazan ve nafili namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, tevbe istiğfar eylemek, dua etmek, salavat getirmek ve sadaka vermek gibi hayırlarla dolu bir zaman geçirilmesi tavsiye edilir.
Diyanetin yayınlamış olduğu dini günler takvimi; https://vakithesaplama.diyanet.gov.tr/dinigunler.php?yil=2021
2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.AHİR
|
1442
|
14
|
OCAK-2021
|
PERŞEMBE
|
........
|
1
|
RECEB
|
1442
|
13
|
ŞUBAT-2021
|
CUMARTESİ
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
6
|
RECEB
|
1442
|
18
|
ŞUBAT-2021
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1442
|
10
|
MART-2021
|
ÇARŞAMBA
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1442
|
14
|
MART-2021
|
PAZAR
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1442
|
27
|
MART-2021
|
CUMARTESİ
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1442
|
13
|
NİSAN-2021
|
SALI
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1442
|
08
|
MAYIS-2021
|
CUMARTESİ
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1442
|
12
|
MAYIS-2021
|
ÇARŞAMBA
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1442
|
13
|
MAYIS-2021
|
PERŞEMBE
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1442
|
14
|
MAYIS-2021
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1442
|
15
|
MAYIS-2021
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|
1
|
ZİLKADE
|
1442
|
11
|
HAZİRAN-2021
|
CUMA
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
11
|
TEMMUZ-2021
|
PAZAR
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
19
|
TEMMUZ-2021
|
PAZARTESİ
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
20
|
TEMMUZ-2021
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
21
|
TEMMUZ-2021
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
22
|
TEMMUZ-2021
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
23
|
TEMMUZ-2021
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1443
|
9
|
AĞUSTOS-2021
|
PAZARTESİ
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1443
|
18
|
AĞUSTOS-2021
|
ÇARŞAMBA
|
AŞURE GÜNÜ
|
1
|
SAFER
|
1443
|
08
|
EYLÜL-2021
|
ÇARŞAMBA
|
........
|
1
|
R.EVVEL
|
1443
|
07
|
EKİM-2021
|
PERŞEMBE
|
........
|
11
|
R.EVVEL
|
1443
|
17
|
EKİM-2021
|
PAZAR
|
MEVLİD KANDİLİ
|
1
|
R.AHİR
|
1443
|
06
|
KASIM-2021
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
C.EVVEL
|
1443
|
05
|
ARALIK-2021
|
PAZAR
|
........