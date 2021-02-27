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2021 Miraç Kandili ne zaman? Diyanet dini günler ve geceler takvimi

Müslüman alemi mübarek olarak ilan edilen 3 aylara girmiş bulunmaktadır. Buna göre kandiller ne zaman? Dİyanet kandil takvimini yayınladı mı? İste haberimizin devamı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 09:27
2021 Miraç Kandili ne zaman? Diyanet dini günler ve geceler takvimi
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Geçen sene kandiller için camilere akın eden vatandaş bu sene Corona salgını yüzünden ibadetlerini evlerinde gerçekleştiriyor. Mübarek gecede Miraç Kandili ne zaman gerçekleşecek? Miraç Kandilinin zamanını merak edenler Diyanet'in yayınlamış olduğu takvimi merakla bekliyor.

Dua, zikir ve ibadetlerle geçen gecede mümin kimseler için müjdeler duyurulmuştur. Mübarek 3'ayların başlancı olan Regaip Kandili ile Müslümanlar şereflendirilmiştir. Günahların affı, hayırlı sonuçlar isteyenler, hastalara şifa, dermansızlara deva için bu gecelerde mümin, Allah'a geceden seher vaktine kadar ibadetlerini gerçekleştirir. Mümin, Allah'ın rızasına erişebilmek ve Allah'ın huzuruna günahlarından arınmış çıkabilmek üzere bu mübarek gecelerde ibadetlerini gerçekleştirir.

Miraç Kandili Ne Zaman?

10 Mart Çarşamba gününe denk gelen Miraç gecesini müslümanlar ibadetlerle geçirecek. Recep Ayı'nın 27.gecesine denk gelen zamanda birçok mucize gerçekleşmiştir. 

Miraç Kandilinde Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Orç tutmak, kazan ve nafili namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, tevbe istiğfar eylemek, dua etmek, salavat getirmek ve sadaka vermek gibi hayırlarla dolu bir zaman geçirilmesi tavsiye edilir.

Diyanetin yayınlamış olduğu dini günler takvimi; https://vakithesaplama.diyanet.gov.tr/dinigunler.php?yil=2021

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........

11

R.EVVEL

1443

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1443

06

KASIM-2021

CUMARTESİ

........

1

C.EVVEL

1443

05

ARALIK-2021

PAZAR

........


Son Güncelleme: 27.02.2021 09:27
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Anahtar Kelimeler:
Miraç KandiliKandil3aylarDiyanetMübarek
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