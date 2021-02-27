2021 Miraç Kandili ne zaman? Diyanet dini günler ve geceler takvimi

Geçen sene kandiller için camilere akın eden vatandaş bu sene Corona salgını yüzünden ibadetlerini evlerinde gerçekleştiriyor. Mübarek gecede Miraç Kandili ne zaman gerçekleşecek? Miraç Kandilinin zamanını merak edenler Diyanet'in yayınlamış olduğu takvimi merakla bekliyor.

Miraç Kandili Ne Zaman?

Dua, zikir ve ibadetlerle geçen gecede mümin kimseler için müjdeler duyurulmuştur. Mübarek 3'ayların başlancı olan Regaip Kandili ile Müslümanlar şereflendirilmiştir. Günahların affı, hayırlı sonuçlar isteyenler, hastalara şifa, dermansızlara deva için bu gecelerde mümin, Allah'a geceden seher vaktine kadar ibadetlerini gerçekleştirir. Mümin, Allah'ın rızasına erişebilmek ve Allah'ın huzuruna günahlarından arınmış çıkabilmek üzere bu mübarek gecelerde ibadetlerini gerçekleştirir.

10 Mart Çarşamba gününe denk gelen Miraç gecesini müslümanlar ibadetlerle geçirecek. Recep Ayı'nın 27.gecesine denk gelen zamanda birçok mucize gerçekleşmiştir.

Miraç Kandilinde Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Orç tutmak, kazan ve nafili namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, tevbe istiğfar eylemek, dua etmek, salavat getirmek ve sadaka vermek gibi hayırlarla dolu bir zaman geçirilmesi tavsiye edilir.

Diyanetin yayınlamış olduğu dini günler takvimi; https://vakithesaplama.diyanet.gov.tr/dinigunler.php?yil=2021

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ