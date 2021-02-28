2021 Miraç Kandili hangi güne geliyor? 2021 Kandil günleri ve Miraç Kandili tarihi

Üç ayların başlaması ile birlikte Recep ayının son günlerine geliniyor. Regaip Kandili’nin geride kalması ile birlikte Miraç Kandilinin de ne zaman olduğu merak ediliyor. Üç aylarda Regaip,Miraç ve Berat Kandilleri idrak ediliyor.
2021 Kandil günleri
Müslümanlar için üç ayların başlaması ve bu aylarda kutlanacak olan kandiller büyük önem arz ediyor. Kandil günlerine özel olarak ayrıca ibadetler yapılıyor ve dini inançlar hatırlanıyor.
Regaip Kandili: 18 Şubat
Miraç Kandili: 10 Mart
Berat Kandili 27 Mart
Mevlid Kandili: 17 Ekim
2021 Diyanet dini günler
18 Şubat Perşembe – Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba – Miraç Kandili
14 Mart Pazar- Şaban ayı başlangıcı
27 Mart Cumartesi – Berat Kandili
13 Nisan Salı – Ramazan ayı başlangıcı
8 Mayısıs Cumartesi – Kadir Gecesi
12 Mayısıs Çarşamba – Arefe
13 Mayısıs Perşembe – Ramazan Bayramı 1. Gün