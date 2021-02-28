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2021 Miraç Kandili hangi güne geliyor? 2021 Kandil günleri ve Miraç Kandili tarihi

Bilindiği üzere üç aylar Müslümanlar tarafından oldukça önem arz eden tarihleri içerisinde barındırıyor. Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri üç aylar içerisinde yer alıyor. Regaip Kandili'nin geçmesi üzerine Miraç Kandili'nin hangi tarihe denk geldiği merak edilmeye başlandı. Tüm detaylar haberimizde.

28 Şubat 2021 Pazar 20:01
2021 Miraç Kandili hangi güne geliyor? 2021 Kandil günleri ve Miraç Kandili tarihi
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Üç ayların başlaması ile birlikte Recep ayının son günlerine geliniyor. Regaip Kandili’nin geride kalması ile birlikte Miraç Kandilinin de ne zaman olduğu merak ediliyor. Üç aylarda Regaip,Miraç ve Berat Kandilleri idrak ediliyor. 

2021 Kandil günleri

Müslümanlar için üç ayların başlaması ve bu aylarda kutlanacak olan kandiller büyük önem arz ediyor. Kandil günlerine özel olarak ayrıca ibadetler yapılıyor ve dini inançlar hatırlanıyor. 

Regaip Kandili: 18 Şubat 

Miraç Kandili: 10 Mart

Berat Kandili 27 Mart

Mevlid Kandili: 17 Ekim 

2021 Diyanet dini günler 

13 Şubat Cumartesi – Recep ayı başlangıcı

18 Şubat Perşembe – Regaip Kandili 

10 Mart Çarşamba – Miraç Kandili 

14 Mart Pazar- Şaban ayı başlangıcı

27  Mart Cumartesi – Berat Kandili 

13 Nisan Salı – Ramazan ayı başlangıcı 

8 Mayısıs Cumartesi – Kadir Gecesi 

12 Mayısıs Çarşamba – Arefe 

13 Mayısıs Perşembe – Ramazan Bayramı 1. Gün



Son Güncelleme: 28.02.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
KandilMiraç
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