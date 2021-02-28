2021 Miraç Kandili hangi güne geliyor? 2021 Kandil günleri ve Miraç Kandili tarihi

Üç ayların başlaması ile birlikte Recep ayının son günlerine geliniyor. Regaip Kandili’nin geride kalması ile birlikte Miraç Kandilinin de ne zaman olduğu merak ediliyor. Üç aylarda Regaip,Miraç ve Berat Kandilleri idrak ediliyor.

2021 Kandil günleri

Müslümanlar için üç ayların başlaması ve bu aylarda kutlanacak olan kandiller büyük önem arz ediyor. Kandil günlerine özel olarak ayrıca ibadetler yapılıyor ve dini inançlar hatırlanıyor.

Regaip Kandili: 18 Şubat

Miraç Kandili: 10 Mart

Berat Kandili 27 Mart

Mevlid Kandili: 17 Ekim

2021 Diyanet dini günler

13 Şubat Cumartesi – Recep ayı başlangıcı

18 Şubat Perşembe – Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba – Miraç Kandili

14 Mart Pazar- Şaban ayı başlangıcı

27 Mart Cumartesi – Berat Kandili

13 Nisan Salı – Ramazan ayı başlangıcı

8 Mayısıs Cumartesi – Kadir Gecesi

12 Mayısıs Çarşamba – Arefe

13 Mayısıs Perşembe – Ramazan Bayramı 1. Gün