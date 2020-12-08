İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

2021 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları

2021 Yılbaşı Bileti Fiyatları Ne? Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi ne kadar? Tam- Yarım-Çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Milyonlarca vatandaşın zengin olma hayallerini süsleyen yılbaşı çekilişinin bilet fiyatları ve büyük ikramiyesi herkes tarafından merak ediliyor.

08 Aralık 2020 Salı 16:13
2021 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları
Takip Et:

Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar? 2021 Yılında Büyük İkramiye Ne Kadar?

Aralık 2020’nin ilk haftası bitmeye geldi. Hızlı bir şekilde yılbaşına doğru yaklaşılırken her sene olduğu gibi bu sene de yapılacak olan Yılbaşı çekilişi için herkes heyecanlı bir şekilde gün sayıyor.  Yılbaşı biletlerinin fiyatlarının ne kadar olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Aynı zamanda dudak uçuklatacak büyük ikramiyenin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Yılbaşı çekilişi biletleri Milli Piyango İdaresi intenet sitesinden ve bayilerden alınabiliyor. Milyonlarca kişi yılbaşı bileti fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isterken, büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu da araştırıyor.

Milli Piyango Yılbaşı Bileti Online Nasıl Alınır?

Milli Piyango yılbaşına özel çekilişi için biletleri satışa sundu. Hem sabit hem de gezici bayilerden ve aynı zamanda online olarak  https://www.millipiyangoonline.com/  adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da Yılbaşı Bileti satın alınabilir.

2021 Yılbaşı Fiyatları Ne Kadar?

  • Tam bilet 100 TL
  • Yarım Bilet 50 TL
  • Çeyrek Bilet 25 TL

Bilet fiyatları bu şekilde belirlenmiştir.

2021 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinin büyük ikramiyesi tam tamına 100 milyon TL!

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021Yılbaşı çekilişiBüyük IkramiyeBiletPara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
TSK subay alımları başvuruları devam ediyor!
TSK subay alımları başvuruları devam ediyor!
20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman dışarı çıkacak?
20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman dışarı çıkacak?
25 senede çöplük alanı cennete çevirdi
25 senede çöplük alanı cennete çevirdi
Askeri celp tarihleri ertelendi!
Askeri celp tarihleri ertelendi!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!

Popüler Haberler

2021 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları
2020 Norm fazlası öğretmen atama tarihleri belli oldu mu? Aralık 2020 norm fazlası öğretmen atama duyuruları ve iller listesi
EKPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama
EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum ne? Gündemdeki EYT son gelişmeleri
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu
PCR testi nerede, nasıl yapılır? PCR testi kimlere yapılır?
TV8 MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır? MasterChef Junior ne zaman başlıyor, başvuru yaş sınırı kaç?
2020 sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar oldu? Sokağa çıkma cezası sorgulama
Platin yatırımı hangi bankalarda var? Fiziki platin nereden satın alınır? Platin hesabı açan bankalar?
Doya Doya Moda günü birincisi kim oldu? 7 Aralık Pazartesi Doya Doya Moda kim, kaç puan aldı? Doya Doya Moda Puan durumu
Sakar Şakir filmi kaç yılında nerede çekildi? Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları
Google haritalar adres ekleme ve adres değişikliği işlemleri 2020
Çamaşır suyu kokusunu geçirmek için yöntemler
Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu ne zaman başlayacak? 3. Sezon başlama tarihi belli oldu
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? 2021'de Sigara zammı olacak mı?
1000 TL pandemi yardımı destek nakit yardım başvuru ekranı ve başvuru sonucu sorgulama
Kanal D canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2020 THY Aralık ayı uçuş planı
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sınav notu, sınav tarihi, başarı ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? E-okul VBS öğrenci işleri giriş

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.