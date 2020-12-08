2021 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye yarım, tam ve çeyrek bilet fiyatları

Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar? 2021 Yılında Büyük İkramiye Ne Kadar?

Aralık 2020’nin ilk haftası bitmeye geldi. Hızlı bir şekilde yılbaşına doğru yaklaşılırken her sene olduğu gibi bu sene de yapılacak olan Yılbaşı çekilişi için herkes heyecanlı bir şekilde gün sayıyor. Yılbaşı biletlerinin fiyatlarının ne kadar olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Aynı zamanda dudak uçuklatacak büyük ikramiyenin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Yılbaşı çekilişi biletleri Milli Piyango İdaresi intenet sitesinden ve bayilerden alınabiliyor. Milyonlarca kişi yılbaşı bileti fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isterken, büyük ikramiyenin ne kadar olduğunu da araştırıyor.

Milli Piyango Yılbaşı Bileti Online Nasıl Alınır?

Milli Piyango yılbaşına özel çekilişi için biletleri satışa sundu. Hem sabit hem de gezici bayilerden ve aynı zamanda online olarak https://www.millipiyangoonline.com/ adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da Yılbaşı Bileti satın alınabilir.

2021 Yılbaşı Fiyatları Ne Kadar?

Tam bilet 100 TL

Yarım Bilet 50 TL

Çeyrek Bilet 25 TL

Bilet fiyatları bu şekilde belirlenmiştir.

2021 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinin büyük ikramiyesi tam tamına 100 milyon TL!