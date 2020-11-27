2021 Milli Piyango yılbaşı biletleri tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL?

2021 yılının gelmesine kısa bir süre kala Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı biletleri fiyatları açıklandı. Açıklamalar sonrasında pek çok vatandaş yılbaşı biletlerinin fiyatlarının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalarına başladı.

2021 tam, yarım ve çeyrek yılbaşı bilet fiyatları ne kadr?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamalarda 2021 yılı yılbaşı biletleri fiyatları tam bilet için 100 TL olarak açıklanırken, yarım bilet için 50 TL, çeyrek bilet için ise 25 TL olacağı belirtildi.

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2021 yılbaşı biletleri satışa çıktı mı?

Yapılan açıklamalarda 2021 yılbaşı çekilişinin 31 Aralık 2020 tarihinde çekilmesi planlanırken 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren yılbaşı biletlerinin satışa çıkacağı belirtildi.

Yılbaşı biletleri tamamen şans üzerine kurulu olan ve 0-9 arasında ki sayıların biletlerin ön yüzüne basıldığı sıralı sayılardan oluşan biletler tam, yarım ve çeyrek olmak üzere 3 tane bulunur. Alınan bilet türüne göre ikramiye kazanılır.