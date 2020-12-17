2021 Milli Piyango ikramiyesi ne kadar?

Her yıl sonunda yılbaşının en büyük heyecanlarından biri yaşanmaktadır. Milli Piyango çekilişi tüm vatandaşlarımızı ekranlara kilitlemektedir. Yine Milli Piyango heyecanı yaşanacak. Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi bilet fiyatları açıklandı. Vatandaşlarımız 2021 yılı yılbaşı ikramiyesinin ve bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.
Milli Piyango İkramiyesi Ne Kadar?
Biletler 18 Kasım tarihinden itibaren satışa sunuldu. Tüm gezici ve normal bayilerden bilet satın alabilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçları Milli Piyango resmi web adresinden sorgulayabilirsiniz.
Son Güncelleme: 17.12.2020 23:13