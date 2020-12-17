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2021 Milli Piyango ikramiyesi ne kadar?

Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı ikramiyesi bilet fiyatları açıklandı. Vatandaşlarımız 2021 yılı yılbaşı ikramiyesinin ve bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 23:13
2021 Milli Piyango ikramiyesi ne kadar?
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Her yıl sonunda yılbaşının en büyük heyecanlarından biri yaşanmaktadır. Milli Piyango çekilişi tüm vatandaşlarımızı ekranlara kilitlemektedir. Yine Milli Piyango heyecanı yaşanacak. Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı Milli Piyango ikramiyesi bilet fiyatları açıklandı. Vatandaşlarımız 2021 yılı yılbaşı ikramiyesinin ve bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Milli Piyango İkramiyesi Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi miktarı 100 milyon TL olarak açıklandı. Toplamda da 543 milyon 400 bin TL kadar ikramiye dağıtılacak. Tam bilet fiyatı 100 TL olurken, yarım bile 50 TL, çeyrek bilet ise 25 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar yılbaşı özel çekilişi için belirlendi. Normal çekilişte ise tam bilet 40 TL, yarım bilet 20 TL, çeyrek bilet ise 10 TL olarak belirlendi.

Biletler 18 Kasım tarihinden itibaren satışa sunuldu. Tüm gezici ve normal bayilerden bilet satın alabilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçları Milli Piyango resmi web adresinden sorgulayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.12.2020 23:13
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Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoYılbaşı çekilişi
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