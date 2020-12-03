2021 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar olacak? 2021 Milli Piyango çeyrek, yarım, tam biletlerin fiyatları

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

2021' e girmeye kısa bir süre kala insanlar bilet için ödeyecekleri ücreti etmeye başladı. 31 Aralık gecesinde gerçekleşecek Milli Piyango Yılbaşı çekiliş biletleri satılmaya başlandı. İkramiyeyi kazanmayı umut eden insanlar çeyrek, yarım, tam biletlerin fiyatlarını araştırmaktadır.

Milli Piyango çekiliş kapsamı gereğince ödeyeceği ikramiye 563 milyon 400 bin TL olacaktır. Tam bilet 100, yarım bilet 50, çeyrek bilet ise 25 TL’ den satışa sunulacaktır. Yılbaşı için özel çekiliş biletleri de satılmaktadır.

2021 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

31 Aralık’ ta yapılacak olan özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon lira olacaktır.