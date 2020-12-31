2021 Milli Piyango 2,3,4,5 bilen ne kadar para kazandı, ne kadar alacak?

Milli Piyango son rakamlarına göre ikramiye miktarlarını merak eden kişiler, yılbaşı çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Henüz belirlenmeyen rakamlar büyük bir merak halk tarafından beklenmekte. Amorti rakamlarının kaç olacağını merak edenler, bu sorunun cevabını araştırmaya başladı.

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KİŞİLER NE KADAR ALACAK?

Henüz ne kadar verildiği belli olmayan 2,3,4,5 yılbaşı çekilişinde, Milli Piyango sonuçları açıklandığı zaman ikramiye de belli olacak. Bu gece 23.00’de yapılacak olan büyük ikramiye çekilişi de merak ile beklenmekte. Amorti rakamları,biletin son iki rakamı olarak sayıldığı için kişiler çıkacak olan rakamları merakla beklemekte.