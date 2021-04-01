İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

2021 Migros ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?

Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden birisi olan Migros ramazan kolisi ile merak ediliyor. Vatandaşlar, 2021 Migros ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var? sorularını araştırıyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 14:15
2021 Migros ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
Takip Et:

2021 yılı Ramazan Ayının gelmesine günler kala vatandaşlar marketlerde satılan ramazan kolilerinin fiyatını merak etmeye başladı. Ramazan kolisi satışı yapan Migros ise en merak edilen marketlerden birisi oldu. Ayrıca ramazan kolisinin içerisinde neler olduğu da merak edilenler arasında yerini aldı.

Migros tarafından yapılan açıklamalara göre Ramazan kolileri 2021 yılı için 59,90 TL’den başlıyor ve 134, 90 TL’ye kadar çıkıyor.

Migros Ramazan kolisi 2021

Migros marketler ramazan kolisi için 3 farklı boyut belirledi. Buna göre;

1) Migros Ramazan Bereket Paketi

2) Migros Ramazan Lezzet Paketi

3) Migros Ramazan Ziyafet Paketi

Migros Ramazan kolisi Bereket paketi

  • Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
  • Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
  • Orkide Ayçiçek Yağı 1 L
  • Mutlu Burgu Makana 500 G
  • Torku Küp Şeker 750 G
  • Eriş Un 1 Kg
  • Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
  • Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
  • Knorr Tavuk Bulyon 60 G
  • Doğuş Rize Çay 500 G
  • Tat Domates Salçası 830 G
  • Coca-Cola Şekersiz 1 L
  • Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Migros Ramazan kolisi Lezzet paketi

  • Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
  • Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
  • Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
  • Orkide Ayçiçek Yağı 1 L
  • Mutlu Burgu Makana 500 G
  • Torku Küp Şeker 750 G
  • Eriş Un 1 Kg
  • Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
  • Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
  • Knorr Tavuk Bulyon 60 G
  • Doğuş Rize Çay 500 G
  • Tat Domates Salçası 830 G
  • Coca-Cola Şekersiz 1 L
  • Fruko Pet 1 L
  • Fanta Portakal 1 L
  • Kenton Çikolatalı Puding 100 G
  • Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G
  • Yayla Haşlanmış Nohut 700 G
  • Penguen Çilek Reçeli 380 G
  • İstanbul Türk Kahvesi 100 G
  • Mutlu İrmik 500 G
  • Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G

Migros Ramazan kolisi Ziyafet paketi

  • Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
  • Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
  • Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg
  • Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
  • Orkide Ayçiçek Yağı 1 L
  • Mutlu Burgu Makana 500 G
  • Torku Toz Şeker 1 Kg
  • Torku Küp Şeker 750 G
  • Eriş Un 1 Kg
  • Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
  • Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
  • Knorr Tavuk Bulyon 60 G
  • Doğuş Rize Çay 500 G
  • Tat Domates Salçası 830 G
  • Coca-Cola Şekersiz 1 L
  • Fruko Pet 1 L
  • Fanta Portakal 1 L
  • Kenton Çikolatalı Puding 100 G
  • Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G
  • Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G
  • Penguen Çilek Reçeli 380 G
  • İstanbul Türk Kahvesi 100 G
  • Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G
  • Mutlu İrmik 500 G
  • Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G
  • Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G
  • Mutlu Yüksük Makana 500 G
  • Mutlu Spaghettı Makana 500 G
  • Arifoğlu Pul Biber 70 G
  • Arifoğlu Nane 25 G
  • Arifoğlu Kekik 25 G

Paketler her bütçeye uygun olarak belirlenirken aynı zamanda isteyen vatandaşlar toplu olarak da Migros marketlerden kendi ramazan kolilerini oluşturabilecekler.

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 14:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021MigrosRamazan KolisiFiyatıIçeriği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?
Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?
A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
2021 Carrefour ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
2021 Carrefour ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
2021 BİM Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
2021 BİM Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
Tarihte 1 Nisan şakası nasıl çıktı?
Tarihte 1 Nisan şakası nasıl çıktı?
En komik 1 Nisan şakaları; Eşe dosta arkadaşa sevgiliye komik 1 nisan şakaları
En komik 1 Nisan şakaları; Eşe dosta arkadaşa sevgiliye komik 1 nisan şakaları

Popüler Haberler

Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?
Seksenler yeni Fehmi kim olacak belli oldu mu? Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek?
A101 Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
2021 Migros ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
Netflix izleme geçmişi nasıl temizlenir, nasıl silinir?
Netflix Vincenzo 2. sezon ne zaman çıkacak , yeni sezon olacak mı?
Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası tutarı hesaplama
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Narsist nedir, ne demek? Narsist kişilik bozukluğu anlamı nedir?
Bugün kimin maçı var? TV 1 Nisan 2021 Perşembe canlı maç yayın saatleri
Nisan 1 WhatsApp komik şaka mesajları
Sol Yanım dizisi Barbar (Emre Dinler) kimdir?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Amazon 30.yıl kutlama mesajı gerçek mi? Linke tıkladım ne olur?
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi kampanyası başladı
SGK tarafından fizik tedavi ücretleri ödeniyor mu? 2021
Hangi kan grupları hastalıklara daha yatkındır? Kan gruplarına göre riskler
Aboubakar Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
HGS kaçak geçiş ihlali sorgulama nasıl yapılır? 2021 Ptt online HGS bakiye sorgulama
Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2021 HES kodu alma yöntemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.