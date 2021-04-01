2021 Migros ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?

2021 yılı Ramazan Ayının gelmesine günler kala vatandaşlar marketlerde satılan ramazan kolilerinin fiyatını merak etmeye başladı. Ramazan kolisi satışı yapan Migros ise en merak edilen marketlerden birisi oldu. Ayrıca ramazan kolisinin içerisinde neler olduğu da merak edilenler arasında yerini aldı.

Migros tarafından yapılan açıklamalara göre Ramazan kolileri 2021 yılı için 59,90 TL’den başlıyor ve 134, 90 TL’ye kadar çıkıyor.

Migros Ramazan kolisi 2021

Migros marketler ramazan kolisi için 3 farklı boyut belirledi. Buna göre;

1) Migros Ramazan Bereket Paketi

2) Migros Ramazan Lezzet Paketi

3) Migros Ramazan Ziyafet Paketi

Migros Ramazan kolisi Bereket paketi

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makana 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Migros Ramazan kolisi Lezzet paketi

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makana 500 G

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Mutlu İrmik 500 G

Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G

Migros Ramazan kolisi Ziyafet paketi

Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

Mutlu Burgu Makana 500 G

Torku Toz Şeker 1 Kg

Torku Küp Şeker 750 G

Eriş Un 1 Kg

Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

Knorr Tavuk Bulyon 60 G

Doğuş Rize Çay 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

Coca-Cola Şekersiz 1 L

Fruko Pet 1 L

Fanta Portakal 1 L

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

Penguen Çilek Reçeli 380 G

İstanbul Türk Kahvesi 100 G

Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

Mutlu İrmik 500 G

Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G

Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

Mutlu Yüksük Makana 500 G

Mutlu Spaghettı Makana 500 G

Arifoğlu Pul Biber 70 G

Arifoğlu Nane 25 G

Arifoğlu Kekik 25 G

Paketler her bütçeye uygun olarak belirlenirken aynı zamanda isteyen vatandaşlar toplu olarak da Migros marketlerden kendi ramazan kolilerini oluşturabilecekler.