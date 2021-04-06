2021 Migros Ramazan erzak paketinde hani ürünler var?

Migros ramazan paketi 2021
1 Nisan- 14 Nisan 2021 tarihlerinde Migros’ta Money Bonus, Money Kartlarla yapılacak alışverişlerde ramazan paket kolisi hazır halde müşterileri beklemektedir.
Migros ramazan bereket paketi 2021- 59,60 TL
*Billur tuz iyotlu sofra tuzu 750 gr
*Coca-Cola 1 L (şekersiz)
*Doğuş Rize çay 500 gr
*Eriş un 1 kg
*Mutlu burgu makana 500 gr
*Orkide Ayçiçek yağı 1 L
*Torku küp şeker 750 gr
*Torku Pilavlık bulgur 1 kg
*Tat domates salçası 830 gr
*Knorr tavuk bulyon 60 gr
*Knorr şehriyeli tavuk çorbası 51 gr
*Kenton çikolatalı puding 100 gr
*Yayla pilavlık pirinç 1 kg
Migros ramazan lezzet paketi 2021- 99,90 TL
*Billur tuz iyotlu sofra tuzu 750 gr
*Doğuş Rize çay 500 gr
*Coca- Cola 1 L (şekersiz)
*Cem Gemlik yağlı sele 351-380 vakum 200 gr
*Eriş un 1 kg
*Fruko pet 1L
*Fanta portakal 1 L
*Knorr şehriyeli tavuk çorbası 51 gr
*Knorr tavuk bulyon 60 gr
*Kenton çikolatalı puding 100 gr
*Mutlu burgu makana 500 gr
*Mutlu irmik 500 gr
*Orkide Ayçiçek yağı 1 L
*İstanbul Türk kahvesi 100 gr
*Penguen çilek reçeli 380 gr
*Torku pilavlık bulgur 1kg
*Torku küp şeker 750 gr
*Tat domates salçası 830 gr
*Yayla pilavlık pirinç 1 kg
*Yayla haşlanmış nohut 700 gr
*Yayla haşlanmış bezelye 700 gr
Migros ramazan ziyafet paketi 2021- 134,90 TL
*Arifoğlu kekik 25 gr
*Arifoğlu nane 25 gr
*Arifoğlu pul biber 70 gr
*Billur tuz iyotlu sofra tuzu 750 gr
*Coca- Cola 1 L (şekersiz)
*Doğuş Rize çay 500 gr
*Ege Kemalpaşa tatlısı 140 gr
*Eriş un 1 kg
*Fanta portakal 1 L
*Fruko pet 1 L
*İstanbul Türk kahvesi 100 gr
*Knorr şehriyeli tavuk çorbası 51 gr
*Knorr tavuk bulyon 60 gr
*Kenton çikolatalı puding 100 gr
*Mutlu yüksük makana 500 gr
*Mutlu spagetti makana 500 gr
*Mutlu irmik 500 gr
*Mutlu burgu makana 500 gr
*Marmara Birlik siyah zeytin 381-410 ad/kg 200 gr
*Penguen çilek reçeli 380 gr
*Torku pilavlık bulgur 1 kg
*Torku küp şeker 750 gr
*Torku toz şeker 1 kg
*Tat domates salçası 830 gr
*Kozan bal kooperatifi süzme çiçek balı 240 gr
*Yayla haşlanmış bezelye 700 gr
*Yayla haşlanmış fasulye700 gr
*Yayla pirinçlik pilav 1 kg
*Yayla koçbaşı nohut 1 kg
*Yayla kırmızı mercimek 1 kg
*Orkide Ayçiçek yağı 1 L