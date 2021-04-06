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2021 Migros Ramazan erzak paketinde hani ürünler var?

2021 Migros ramazan paketleri hazır şekilde müşterilerini bekliyor. Migros Ramazan paketlerinde neler hangi ürünler var? Sizler için araştırdık haberimizde yer verdik. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

06 Nisan 2021 Salı 15:50
2021 Migros Ramazan erzak paketinde hani ürünler var?
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Migros ramazan paketi 2021

1 Nisan- 14 Nisan 2021 tarihlerinde Migros’ta Money Bonus, Money Kartlarla yapılacak alışverişlerde ramazan paket kolisi hazır halde müşterileri beklemektedir. 

Migros ramazan bereket paketi 2021- 59,60 TL

*Billur tuz iyotlu sofra tuzu 750 gr

*Coca-Cola 1 L (şekersiz)

*Doğuş Rize çay 500 gr

*Eriş un 1 kg

*Mutlu burgu makana 500 gr

*Orkide Ayçiçek yağı 1 L

*Torku küp şeker 750 gr

*Torku Pilavlık bulgur 1 kg

*Tat domates salçası 830 gr

*Knorr tavuk bulyon 60 gr 

*Knorr şehriyeli tavuk çorbası 51 gr

*Kenton çikolatalı puding 100 gr

*Yayla pilavlık pirinç 1 kg 

Migros ramazan lezzet paketi 2021- 99,90 TL

*Billur tuz iyotlu sofra tuzu 750 gr

*Doğuş Rize çay 500 gr

*Coca- Cola 1 L (şekersiz)

*Cem Gemlik yağlı sele 351-380 vakum 200 gr

*Eriş un 1 kg

*Fruko pet 1L

*Fanta portakal 1 L

*Knorr şehriyeli tavuk çorbası 51 gr

*Knorr tavuk bulyon 60 gr

*Kenton çikolatalı puding 100 gr

*Mutlu burgu makana 500 gr

*Mutlu irmik 500 gr

*Orkide Ayçiçek yağı 1 L

*İstanbul Türk kahvesi 100 gr

*Penguen çilek reçeli 380 gr

*Torku pilavlık bulgur 1kg

*Torku küp şeker 750 gr

*Tat domates salçası 830 gr

*Yayla pilavlık pirinç 1 kg

*Yayla kırmızı mercimek 1 kg

*Yayla haşlanmış nohut 700 gr

*Yayla haşlanmış bezelye 700 gr

Migros ramazan ziyafet paketi 2021- 134,90 TL

*Arifoğlu kekik 25 gr

*Arifoğlu nane 25 gr

*Arifoğlu pul biber 70 gr

*Billur tuz iyotlu sofra tuzu 750 gr

*Coca- Cola 1 L (şekersiz)

*Doğuş Rize çay 500 gr

*Ege Kemalpaşa tatlısı 140 gr

*Eriş un 1 kg

*Fanta portakal 1 L

*Fruko pet 1 L

*İstanbul Türk kahvesi 100 gr

*Knorr şehriyeli tavuk çorbası 51 gr

*Knorr tavuk bulyon 60 gr

*Kenton çikolatalı puding 100 gr

*Mutlu yüksük makana 500 gr

*Mutlu spagetti makana 500 gr

*Mutlu irmik 500 gr

*Mutlu burgu makana 500 gr

*Marmara Birlik siyah zeytin 381-410 ad/kg 200 gr

*Penguen çilek reçeli 380 gr

*Torku pilavlık bulgur 1 kg

*Torku küp şeker 750 gr

*Torku toz şeker 1 kg 

*Tat domates salçası 830 gr

*Kozan bal kooperatifi süzme çiçek balı 240 gr

*Yayla haşlanmış bezelye 700 gr

*Yayla haşlanmış fasulye700 gr

*Yayla pirinçlik pilav 1 kg

*Yayla koçbaşı nohut 1 kg

*Yayla kırmızı mercimek 1 kg 

*Orkide Ayçiçek yağı 1 L

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 15:50
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Anahtar Kelimeler:
MigrosRamazanPaketürünErzak
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