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2021 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Mübarek 3 aylara girince önemli günler ve geceler birbiri ardına gelmeye başladı. Müslümanlar 2021 yılı Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtlarını aramaktadır. Diyanet dini günler takvimi belli oldu.

29 Mart 2021 Pazartesi 17:12
2021 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?
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Mevlid Kandili yaklaşıyor. Mübarek 3 aylara girince önemli günler ve geceler birbiri ardına gelmeye başladı. Müslümanlar 2021 yılı Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtlarını aramaktadır. Diyanet dini günler takvimi belli oldu.

Müslüman vatandaşlarımız Mevlid kandilinin ne zaman olduğunu merak ediyor. 3 aylarda yoğun bir şekilde ibadet edenler, Mevlid kandilinde de sevaplar aramaya çalışıyor. Mevlid kandili, mübarek insan Hazreti Peygamberimizin kutlu doğumunu simgelemektedir.

Mevlid Kandili

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in doğduğu günü temsil eden Mevlid kandili, Müslümanlarca önemli bir gün olarak kabul edilmektedir. 2021 yılında Mevlid kandili tarihi belli oldu. 2021 yılında Mevlid kandili 17 Ekim 2021 tarihinde kutlanacak. Ayrıca bu tarih Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk geliyor.

Mevlid Kandili Önemi

Mevlid kandili sözlükte kelime anlamı olarak doğum yeri ve zamanı anlamına gelmektedir. İnancımızda Hazreti Peygamberimizin doğumunu simgelemektedir. Mısır’da ve Arap dünyasının bazı bölgelerinde önemli alimlerin doğumunu simgelemektedir.

Kandillerde gönüllerimiz ve gecelerimiz aydınlanmaktadır. Zihnimizi ve gönlümüzü berrak bir hale getirir. Öze dönüşü simgeler. Allaha yöneliş ve yakarışın simgesidir. Günahlarımızdan arınmanın birer sembolleridir. Bu özel günlerde kalp gözümüzü açma fırsatımız vardır. Nefsin tüm arzularından arınmak gerekmektedir.

Bizler Mevlid kandilinde alemlerin peygamberi Hazreti Peygamberin doğumunu kutlayacağız. Onun sünnetlerini tekrar hatırlayacak ve hatırlatacağız. Sabrını, merhametini, adaletini, vicdanını, cömertliğini ve insanlığını hatırlayacağız.

Mevlid Kandilinde Hangi İbadetler Yapılır?

Sadece Mevlid kandiline özel bir ibadet yoktur ancak her kandil gecesinde önerilen bazı ibadetler mevcuttur. Bu ibadetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kur’an-ı Kerim okumak.
  • Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya (sav) salât ü selâmlar getirmek.
  • Nafile, kaza namazları kılınmalıdır.
  • Tefekkür yapılmalıdır.
  • Geçmişte yapılanların muhasebesi yapılmalıdır.
  • İstiğfar ve tevbe edilmelidir.
  • Bol bol zikir ve evrad ü ezkar yapılmalıdır.
  • Küslerle barışılmalı ve müminlerle helalleşmek gerekmektedir.
  • Kendimize ve din kardeşimize dualar etmeliyiz.
  • Aile üyeleri, eş dost, akraba aranmalıdır. Hal hatır sorulmalıdır.
  • Hasta, kimsesiz, yetim, öksüz, yoksul, sakat ve yaşlı olanlara hürmet, sevgi ve saygılar sunulmalıdır.
  • Mevlid gecesiyle alakalı ayet, hadis ve yorumları okunmalıdır.
  • Dini toplantılara katılmak gereklidir.
  • Kandil gecelerinde akşam, yatsı ve sabah namazlarını cemaat ile kılmak gereklidir.
  • Evliya ve sahabe türbelerinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.
  • Vefat etmiş olan ve dua bekleyen yakınlarımızın mezarları ziyaret edilerek dualar edilmelidir.
  • Hayatta olan aile üyelerinin kandilleri kutlanmalıdır. Manevi büyükler ziyaret edilmelidir.
  • Tutulabiliyorsa oruç tutulmalıdır.

Tövbe etmek gereklidir. Bu özel geceler günahlardan tevbe etmek için fırsattır. Bu açıdan Estağfirullah diye teşbih çekmek gereklidir. Geçmişteki günlerimizi ve günahlarımızı hatırlayarak tevbe etmek ve pişmanlık duymak gerekmektedir. Bu özel geceler arınma geceleridir. Allah’tan af dilemek ve günahlarının bağışlanması dilenmelidir. Çünkü tevbe etmek, kirli ruhların arınması anlamına gelecektir. Geçmişte işlediğiniz günahlardan af dilemeniz gerekmektedir. Bir daha bu tür günahlara karışmamak ve temizlenmek adına elimize geçen bu önemli fırsatı değerlendirmek gereklidir. Çünkü bu önemli geceler her zaman karşımıza çıkmaz.

Mevlid Kandiline Özel Dua

Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle ) Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Türkçe Anlamı

Ya Rabbi

Ey her şeye gücü yeten Allah'ım. Efendimiz'i düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Ne olur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!



Son Güncelleme: 29.03.2021 17:12
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Anahtar Kelimeler:
Mevlid KandiliIbadet
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