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2021 Memurun harcırah tutarları ne kadar?

İş nedeniyle başka bir şehirde görev yapmak durumunda kalan memurlara harcırah ücreti ödenmektedir. Mecliste gündeme gelen 2021 memurun harcırah tutarlarının ne kadar olacağı belli oldu.

06 Kasım 2020 Cuma 00:25
2021 Memurun harcırah tutarları ne kadar?
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Türkiye’de memur olarak görev yapan kişiler, iş gereği il içerisinde, şehirlerarası ya da yurt dışına çıkarak seyahat etmek zorunda kalabiliyor. Bu durumda memurların özlük hakları, kanunlar kapsamında belirlendiği için memurun bu tarz görevlendirilmelerinde ek ücret ödenmesine karar verilmiştir. Bu ücret ‘harcırah’ ücretidir. Harcırah, sürekli ya da geçici bir süreliğine farklı yerde görevlendirilen memurların, görevlendirildikleri yere giderken yol, yemek ve konaklama masraflarını karşılamak için verilen ücrete denir.

2021 harcırah ücreti ne kadar?

Memurun yolluk miktarı ile arazi üzerinde çalışanlara ödenen tazminat ücretleri Mecliste gündeme geldi. Buna göre 2021 yılı için gündelik yolluk miktarları bir önceki yıla göre 4,20 TL-7,25 TL arasında artış gösterecek. Arazi tazminatı ise bir önceki yıla göre 1,65 TL-1,70 TL arasında artacak.

2021 yılı için planlanan yurt içi yolluk miktarı ile arazide çalışanlara verilen tazminat miktarları şöyle;

TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları için harcırah miktarı 2020’de 73,25 TL iken 2021 yılında 80,50 TL olacak.


Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları için yurt içi harcırah ücreti 73,50 TL olacak.

Memur ve hizmetliler arasında ek göstergesi 8 bin ve daha yüksek olan kadrolar için yurt içi harcırah ücreti 2021 yılında 61,65 TL olacak.

Ek göstergesi 5800-8000 (5800 dahil- 8000 hariç) olan kadrolarda harcırah ücreti 2021 yılında 57,55 TL olacak.

Ek göstergesi 3000-5800 (3000 dahil-5800 hariç) olan kadrolarda harcırah ücreti  2021 yılında 54,05 TL olacak.

Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar için harcırah ücreti 2021 yılında 47,65 TL olacak.

Aylık kadro derecesi 5-15 olan memur ve hizmetlilere harcırah ücreti 2021 yılında 46,35 TL olacaktır.



Son Güncelleme: 06.11.2020 00:25
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HarcırahMemur
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