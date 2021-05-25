2021 Mayıs Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Astroloji ilgililerini yakından alakadar eden olayın ne zaman gerçekleşeceği sorusunun cevabını haberimizde derledik. Kanlı Ay tutulması 2021 Mayıs ayının sonlarına doğru gerçekleşecek. Kanlı Ay tutulması ne zaman?

Ne zaman gerçekleşecek?

Gerçekleşmesi beklenen Kanlı Ay tutulması bulunduğumuz Mayıs ayının sonlarında gerçekleşecek. Astrolojiyle alakalı uzmanlar Kanlı Ay tutulmasıyla alakalı olarak 26 Mayıs Çarşamba günü ile 27 Mayıs Perşembe arasındaki gece çıplak göz ile görülebileceğini söylediler.

Nedir bu Kanlı Ay tutulması?

Ay, Dünya çevresinde ki bir seferlik olan turunu ortalama 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsünün birbirinden farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi esnasında değişen göreceli konumu nedeniyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay halinde ve Ay Tutulması esnasında yaşanır. Bu sırada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve batmış olduğu yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. Kanlı Ay Tutulması esnasında Dünya, Ay ve Güneş'in içinde kalır ve Güneş'ten Ay'a doğru giden ışığı keser. Bu şekilde Ay, Dünya'nın gölgesiyle kapanır. Bu sırada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve batmış olduğu yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine varır. Ay'ın yüzeyine varan Güneş ışığı geniş şekilde dağılarak Ay'a kırmızı bir imaj verir. Böylece Kanlı Ay Tutulması oluşur. Havanın kirlilik payı ve bulutlar, Ay'ın renginde müessir olabilir. Tutulma sırasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge dönüşecek. Bu olay, tutulma vakası sırasında Dünya'dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay'ın üstüne düşmeyi sürdürmesi ile açıklanıyor. Güneşin kızıl- turuncu renkli ışınları için Dünya'nın atmosferinin oldukça saydam olması, bu ışınların tutulma sırasında Ay'ın yüzeyine oldukça müessir bir halde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple sema vakası sırasında Ay, kızıl renge dönüşmekte. Kanlı Ay Tutulması en belirgin şekilde Afrika ve Avrupa'dan görülecek. Madagaskar ve Orta Doğu, Kanlı Ay Tutulmasının en iyi biçimde izlenebileceği bölgeler arasında olacak.