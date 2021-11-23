2021 Makine bakım yardımcı elemanı maaşı ne kadar? Makine bakım yardımcı elemanı mesleği iş ilanları ve maaşları

Makine bakım yardımcı elemanı son günlerde intenette sıkça aratılan mesleklerden biridir. Makine bakım yardımcı elemanı makinelerin bakımı, onarımı ve doğru şekilde çalışmasını sağlar. Peki Makine bakım yardımcı elemanı olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir? Makine bakım yardımcı elemanı ne iş yapar? İşte makine bakım yardımcı elemanı mesleği ile ilgili detaylar…

Makine bakım yardımcı elemanı nedir?

Makine bakım yardımcı elemanı iş yerinde bulunan makine, alet vb. sistemlerde meydana gelen bozuklukları ortadan kaldırmak için ve bu sistemlerin doğru çalışması için gereken bakım ve onarımları yapmaktadır. Bakım ve onarım işlerimlerinde ayarlama, montaj, sıkma işlemleri, basit ölçme, kaynak ve yağlama gibi tipik işlemleri ve basit nitelikteki mekanik, hidrolik ve pnömatik ayarları yapma gibi işlemleri gerçekleştirir.

Makine bakım yardımcı elemanı 2021 maaaşı ne kadar?

Makine bakım yardımcı elemanı mesleği ile ilgili intenette sıkça araştırılma yapılmaktadır. Makine bakım yardımcı elemanı mesleği hakkında en çok araştırılan konulardan biri de mekine bakım yardımcı elemanları maaşlarıdır. Bu kapsamda makine bakım yardımcı elemanı maaşı aylık ortalama 3.600 TL olarak bilinmektedir. Makine bakım yardımcı elemanları en düşük 2.826 TL, en yüksek 4.300 TL maaş almaktadır. Makine bakım yardımcı elemanı mesleği ile ilgili iş ilanlarını merak ediyorsanız İŞKUR üzerinden araştırma yapabilirsiniz. Makine bakım yardımcı elemanı iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Makine bakım yardımcı elemanı olmak için hangi okul mezunu olmak gerekir?

Makine bakım yardımcı elemanı mesleğini yapmak isteyen kişilerin eğitim düzeyi en az ilköğretim seviyesinde olmalıdır.

Makine bakım yardımcı elemanı ne iş yapar?

Şirketlerin çalışma prensiplerine uygun olarak gerekli ekipmanları kullanmak ve mesleğin verimlilik gereklerine uygun olarak sorumlu oldukları görevler:

İş sağlığı, güvenliği, yangın ve acil durum kullarını uygulamak.

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak, iş organizasyonu yapmak.

Çalışılan yeri düzenlemek, aletlerin bakımlarını sağlamak.

Bakım onarım işlemlerine hazırlık yapmak ve bakım onarım işlemlerini gerçekleştirmek.

Makinelerin parçalarını değiştirmek, koruyucu bakım faaliyetlerini uygulamak.

Makine ayarlarını yapmak ve basit onarım işlemlerini gerçekleştirmek.

Son kontrol ve raporlama işlemlerini yapmak, mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak.

Makine bakım yardımcı elemanı meslek ana grubu

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışan kişiler.

Makine bakım yardımcı elemanı meslek alt ana grubu

Metal işletme, makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar.

Meslek grubu

Makine bakım ve onarım işlerinde çalışanlar.

Meslek birim grubu

Tarımsal ve endüstriyel makinelerin bakım ve onarım işlerinde çalışanlar

Makine bakım yardımcı elemanı meslek kodu

Makine bakım yardımcı elemanı meslek kodu: 7233.42 şeklinde belirtilmiştir.

