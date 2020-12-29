2021 lise stajyer öğrenci maaşı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında dün yapılan asgari ücret tespit toplantısında milyonları ilgilendiren 2021 yılı asgari ücretin ne kadar olduğu netleşmişti. Açıklanan resmi rakamlara göre 2021 yılınında bekar bir çalışan için asgari ücret net olarak 2 bin 825 lira olarak açıklandı.

2021 yılında geçerli olarak asgari ücretin belli olmasıyla birlikte asgari ücretin etkili olduğu bir çok ödeme kaleminde de 2021 yılı içinde artışlar oldu. Bu önemli ödeme kalemlerinden bir taneside stajyer maaşları.

LİSE STAJYER MAAŞI 769 LİRA OLDU

2021 yılı asgari ücretin netleşmesiyle birlikte 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren lise stajyer öğrencilerinin de maaşlarında artış oldu. Asgari ücrette ki artış hesaplandığında lise stajyer öğrencilerinin net 2021 yılı maaş 769 lira olarak hesaplandı.

Özellikle meslek liselerinde eğitim öğretimini sürdüren ve haftanın belli günlerinden işletmelere staj yapmak için giden öğrencilerin iş yerlerinden alacağı net maaş 769 lira olarak güncellendi.

Diğer yandan firmalar öğrencilere minimum ödedikleri bu tutarlar karşılığında Maliye Bakanlığından destek ödemesi almaktadırlar.