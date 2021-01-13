2021 Likör fiyatları ne kadar oldu?

Likör ülkemizde tüketilmeyen bir alkol çeşidi olsa da pek çok kişi tarafından sevilen ve talep gören bir alkoldür. Tekel bayilerde marketlerde en köşede bulunan raflarda yer alan likörlerin 2021 yılında fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya devam ediyor. Sadece alkol olmayan likör bazı çikolata markalarında da kullanılan ve farklı tadı ile yeni bir çikolataya yeni bir lezzet katan içecektir.
|
Nazen Likör Fiyatları
|
35 lik Portakal Likörü
|
69,00 ₺
|
35 lik Nane Likörü
|
69,00 ₺
|
35 lik Muz Likörü
|
69,00 ₺
|
35 lik Acıbadem Likörü
|
69,00 ₺
|
35 lik Vişne Likörü
|
69,00 ₺
|
35 lik Ahududu Likörü
|
69,00 ₺
|
35 lik Damla Sakızlı Likör
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69,00 ₺
|
Hare Likör Fiyatları
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50 lik Nane Likörü
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95,00 ₺
|
50 lik Acıbadem Likörü
|
95,00 ₺
|
50 lik Muz Likörü
|
95,00 ₺
|
50 lik Vişne Likörü
|
95,00 ₺
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50 lik Hindistan Cevizi Likörü
|
95,00 ₺
|
50 lik Portakal Likörü
|
110,00 ₺
|
100 lük Portakal Likörü
|
190,00 ₺
|
100 lük Acıbadem, Bitter, Nane Likörü
|
125,00 ₺
|
100 lük Kahve, Portakal, Kayısı Likörü
|
125,00 ₺
|
100 lük Şeftali, Muz, Tropikal Likörü
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125,00 ₺
|
100 lük Çikolata Likörü
|
125,00 ₺
|
Jagermeister Likör Fiyatları
|
35 lik Jagermeister Likör
|
105,00 ₺
|
70 lik Jagermeister Likör
|
195,00 ₺
|
100 lük Jagermeister Likör
|
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Bileys Likör Fiyatları
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70 lik Baileys Original Likör
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133,50 ₺
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Garrone Likör Fiyatları
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100 lük Garrone Ricard Dry Likör
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185,00 ₺
|
100 lük Garrone Bianco Likör
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195,00 ₺
|
100 lük Garrone Rosso Likör
|
195,00 ₺
|
Archers Peach Likör Fiyatları
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70 lik Archers Peach Likör
|
112,50 ₺
|
Safari Likör Fiyatları
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70 lik Safari Likör
|
124,00 ₺
|
Sheridan’s Likör Fiyatları
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70 lik Sheridan’s Likör
|
133,50 ₺
|
Malibu Likör Fiyatları
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70 lik Malibu Likör
|
170,00 ₺
|
Kahlua Likör Fiyatları
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70 lik Kahlua Likör
|
195,00 ₺
|
Baker’s Field Likör Fiyatları
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70 lik Baker’s Field Likör
|
110,00 ₺
|
Ricard Likör Aperatif Fiyatları
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70 lik Ricard Likör Aperatif
|
185,00 ₺
|
Cardinal Melon Likör Fiyatları
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70 lik Cardinal Melon Likör
|
130,00 ₺
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Grand Manier Likör Fiyatları
|
70 lik Grand Manier Likör
|
170,00 ₺
|
Gancia Classica Grappa Likör Fiyatları
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70 lik Gancia Classica Grappa Likör
|
180,00 ₺
|
Benedictine Likör Fiyatları
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70 lik Benedictine Likör
|
140,00 ₺
|
Cointreau Likör Fiyatları
|
50 lik Cointreau Likör
|
130,00 ₺