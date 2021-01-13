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2021 Likör fiyatları ne kadar oldu?

Ülkemizde çok fazla talep görmese de bazı kişiler tarafından çok sevilen Likör fiyatları yılbaşı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi, 2021 Likör fiyatları ne kadar oldu? sorusunu araştırıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:28
2021 Likör fiyatları ne kadar oldu?
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Likör ülkemizde tüketilmeyen bir alkol çeşidi olsa da pek çok kişi tarafından sevilen ve talep gören bir alkoldür. Tekel bayilerde marketlerde en köşede bulunan raflarda yer alan likörlerin 2021 yılında fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya devam ediyor. Sadece alkol olmayan likör bazı çikolata markalarında da kullanılan ve farklı tadı ile yeni bir çikolataya yeni bir lezzet katan içecektir.

Nazen Likör Fiyatları

35 lik Portakal Likörü

69,00 ₺

    

35 lik Nane Likörü

69,00 ₺

    

35 lik Muz Likörü

69,00 ₺

    

35 lik Acıbadem Likörü

69,00 ₺

    

35 lik Vişne Likörü

69,00 ₺

    

35 lik Ahududu Likörü

69,00 ₺

    

35 lik Damla Sakızlı Likör

69,00 ₺

    

Hare Likör Fiyatları

50 lik Nane Likörü

95,00 ₺

    

50 lik Acıbadem Likörü

95,00 ₺

    

50 lik Muz Likörü

95,00 ₺

    

50 lik Vişne Likörü

95,00 ₺

    

50 lik Hindistan Cevizi Likörü

95,00 ₺

    

50 lik Portakal Likörü

110,00 ₺

    

100 lük Portakal Likörü

190,00 ₺

    

100 lük Acıbadem, Bitter, Nane Likörü

125,00 ₺

    

100 lük Kahve, Portakal, Kayısı Likörü

125,00 ₺

    

100 lük Şeftali, Muz, Tropikal Likörü

125,00 ₺

    

100 lük Çikolata Likörü

125,00 ₺

    

 

Jagermeister Likör Fiyatları

35 lik Jagermeister Likör

105,00 ₺

    

70 lik Jagermeister Likör

195,00 ₺

    

100 lük Jagermeister Likör

275,00 ₺

    

Bileys Likör Fiyatları

70 lik Baileys Original Likör

133,50 ₺

    

 

Garrone Likör Fiyatları

100 lük Garrone Ricard Dry Likör

185,00 ₺

    

100 lük Garrone Bianco Likör

195,00 ₺

    

100 lük Garrone Rosso Likör

195,00 ₺

    

Archers Peach Likör Fiyatları

70 lik Archers Peach Likör

112,50 ₺

    

 

Safari Likör Fiyatları

70 lik Safari Likör

124,00 ₺

    

Sheridan’s Likör Fiyatları

70 lik Sheridan’s Likör

133,50 ₺

    

 

Malibu Likör Fiyatları

70 lik Malibu Likör

170,00 ₺

    

Kahlua Likör Fiyatları

70 lik Kahlua Likör

195,00 ₺

    

 

Baker’s Field Likör Fiyatları

70 lik Baker’s Field Likör

110,00 ₺

    

Ricard Likör Aperatif Fiyatları

70 lik Ricard Likör Aperatif

185,00 ₺

    

 

Cardinal Melon Likör Fiyatları

70 lik Cardinal Melon Likör

130,00 ₺

    

Grand Manier Likör Fiyatları

70 lik Grand Manier Likör

170,00 ₺

    

 

Gancia Classica Grappa Likör Fiyatları

70 lik Gancia Classica Grappa Likör

180,00 ₺

    

Benedictine Likör Fiyatları

70 lik Benedictine Likör

140,00 ₺

    

 

Cointreau Likör Fiyatları

50 lik Cointreau Likör

130,00 ₺

    

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:28
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Anahtar Kelimeler:
2021LikörFiyat
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