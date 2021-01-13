2021 Likör fiyatları ne kadar oldu?

Likör ülkemizde tüketilmeyen bir alkol çeşidi olsa da pek çok kişi tarafından sevilen ve talep gören bir alkoldür. Tekel bayilerde marketlerde en köşede bulunan raflarda yer alan likörlerin 2021 yılında fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya devam ediyor. Sadece alkol olmayan likör bazı çikolata markalarında da kullanılan ve farklı tadı ile yeni bir çikolataya yeni bir lezzet katan içecektir.

Nazen Likör Fiyatları 35 lik Portakal Likörü 69,00 ₺ 35 lik Nane Likörü 69,00 ₺ 35 lik Muz Likörü 69,00 ₺ 35 lik Acıbadem Likörü 69,00 ₺ 35 lik Vişne Likörü 69,00 ₺ 35 lik Ahududu Likörü 69,00 ₺ 35 lik Damla Sakızlı Likör 69,00 ₺ Hare Likör Fiyatları 50 lik Nane Likörü 95,00 ₺ 50 lik Acıbadem Likörü 95,00 ₺ 50 lik Muz Likörü 95,00 ₺ 50 lik Vişne Likörü 95,00 ₺ 50 lik Hindistan Cevizi Likörü 95,00 ₺ 50 lik Portakal Likörü 110,00 ₺ 100 lük Portakal Likörü 190,00 ₺ 100 lük Acıbadem, Bitter, Nane Likörü 125,00 ₺ 100 lük Kahve, Portakal, Kayısı Likörü 125,00 ₺ 100 lük Şeftali, Muz, Tropikal Likörü 125,00 ₺ 100 lük Çikolata Likörü 125,00 ₺

Jagermeister Likör Fiyatları 35 lik Jagermeister Likör 105,00 ₺ 70 lik Jagermeister Likör 195,00 ₺ 100 lük Jagermeister Likör 275,00 ₺ Bileys Likör Fiyatları 70 lik Baileys Original Likör 133,50 ₺

Garrone Likör Fiyatları 100 lük Garrone Ricard Dry Likör 185,00 ₺ 100 lük Garrone Bianco Likör 195,00 ₺ 100 lük Garrone Rosso Likör 195,00 ₺ Archers Peach Likör Fiyatları 70 lik Archers Peach Likör 112,50 ₺

Safari Likör Fiyatları 70 lik Safari Likör 124,00 ₺ Sheridan’s Likör Fiyatları 70 lik Sheridan’s Likör 133,50 ₺

Malibu Likör Fiyatları 70 lik Malibu Likör 170,00 ₺ Kahlua Likör Fiyatları 70 lik Kahlua Likör 195,00 ₺

Baker’s Field Likör Fiyatları 70 lik Baker’s Field Likör 110,00 ₺ Ricard Likör Aperatif Fiyatları 70 lik Ricard Likör Aperatif 185,00 ₺

Cardinal Melon Likör Fiyatları 70 lik Cardinal Melon Likör 130,00 ₺ Grand Manier Likör Fiyatları 70 lik Grand Manier Likör 170,00 ₺

Gancia Classica Grappa Likör Fiyatları 70 lik Gancia Classica Grappa Likör 180,00 ₺ Benedictine Likör Fiyatları 70 lik Benedictine Likör 140,00 ₺