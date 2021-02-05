2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlerde olacak, kaç gün tatil olur?

Diyanet İşleri Bakanlığının yayınladığı dini günler takvimine göre 2021 senesinde Kurban Bayramı Temmuz ayına denk gelmektedir.

2021 Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet’in yayınladığı takvime göre Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sonlanacak.

2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2021 senesinde Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sonlanacak. Birçok kişinin şimdiden tatil planları yaptığı Kurban Bayramı bu sene hafta içine denk geldiği için 4 gün resmi tatil olacak. Ancak Kurban Bayramı’nın bu sene hafta içi dört günü denk gelmesi sebebiyle birçok kişi o bir gününde tatil edilmesini ve hafta sonları ile birlikte 9 gün tatil olması bekliyor. Bu konu ile ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

İslami şartlara göre kurban nasıl kesilir?

-Hayvana eziyet etmeden kesimi yapılmalıdır

-Hayvanın kesileceği yerin temiz olmasına dikkat edilmeli

-Hayvanın ayakları ve başı kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalı

-Tekbir ve tehlil getirilmeli

-Sonrasında Bismillahi Allahu Ekber deyip hayvan kesilmeli

-Hayvan tamamen ölmeden derisini yüzmeye çalışılmamalı