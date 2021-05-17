2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk gelecek?

Ramazan Bayramı’nın sona ermesi ile birlikte pek çok kişi İslam âlemi için büyük anlam ve öneme sahip olan Kurban Bayramının hangi gün olduğunu araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramının arife günü 19 Temmuz 2021 pazartesi gününe denk gelmektedir. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramının birinci günü 20 Temmuz Salı gününe denk gelirken dördüncü günüde 23 Temmuz Cuma ile birlikte sona erecektir.

Kurban ibadetini hükmü ne?

Sözlük anlamı yaklaşmak, Allah'a yakınlaşma vesilesinde olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve rızasını kazanmak için ibâdet maksadı ile, belirli şartlar taşıyan hayvanı usulüne uygun olacak şekilde kesmeyi ve bu amaçlada kesilen hayvanı ifade etmektedir (İbn Abidîn, Reddül-muhtar, IX452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denmektedir.

Akıl sağlığı yerinde olan, özgür iradeye sahip ve dini ölçütlere göre durumu iyi olan mümin, ilâhi rızayı kazanmak gayesi ile kurban kesmekle hem Allah'a yaklasmakta, hem de maddi durumu iyi olmayan ve bu yüzden kurban kesemeyenler yardım etmektir. (Serahsi, el-Mebsut, XII8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII197). Bu ibadetin ruhunda Allah’a yakınlık ve halka fedakarlık yapma anlayısına sahiptir. Kurban, bir Müslümanın tüm varlığını, gerektigi zaman Allah yoluna fedâ etmeye hazır olduğunun bir göstergesidir.

Mezheplerin birçoğuna göre udhiye kurbanı kesmek sünnet olarak görülmektedir (İbnRüşd, Bidâye, I429). Hanefi mezhebinde ise kurbanın vaciptir (Merğinanî, el-Hidaye, VII146).